Çirkin tehdide soruşturma

ABDULLAH SARİCA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Erdoğan’ın sonu Menderes’e benzemesin” diyerek kendisini tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, vesayet odaklarının merhum Başkan Adnan Menderes’in akıbetiyle seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiği ifade edildi.

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Montrö açıklamasıyla benzerlik

Dilekçede, darbe imalı 104 emekli amiralin Montrö bildirisi ile Altay’ın açıklamalarının benzerlik gösterdiğine dikkat çekilerek Altay’ın açıklaması ile bildirinin arasında bağlantı olup olmadığının araştırılması da istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın verdiği dilekçeyi işleme koyarak, Engin Altay hakkında “tehdit” suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi. RTÜK de, Altay’ın, iktidarın tepkisine neden olan sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.