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Gündem Cizrede 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü
ANKARA

Cizre’de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü

Cizre’de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü

MİT, 2016’da Cizre’de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı PKK’lı terörist Mesut Taşkın’ı yurt dışında etkisiz hale getirdi. “Demhat Sperti” kod adlı Taşkın, hendek olaylarında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıları yurda sokan teröristti. PKK elebaşı Murat Karayılan, Taşkın için “oğlum” diyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 şehit verilen Cizre katliamının planlayıcısı etkisiz hale getirildi. MİT operasyonuyla yurtdışında öldürülen PKK’lı Mesut Taşkın, hendek olaylarında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıları yurtiçine sokan teröristti. (Cizre - 2016)
12 şehit verilen Cizre katliamının planlayıcısı etkisiz hale getirildi. MİT operasyonuyla yurtdışında öldürülen PKK’lı Mesut Taşkın, hendek olaylarında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıları yurtiçine sokan teröristti. (Cizre - 2016)

Ağustos 2016’da Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polisin kanı yerde kalmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 20 Ekim’de yurtdışında düzenlediği operasyonda, saldırının planlayıcısı “Demhat Sperti” kod adlı PKK’lı terörist Mesut Taşkın etkisiz hale getirildi. 4 yıl önceki saldırıda 75 polis de yaralanmıştı. “Çukur-barikat” olaylarında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurtiçine aktarımını da organize ettiği bilinen PKK’lı teröristin, ayrıca 15 Ağustos 2016’da Silopi’de Gümrük Müdürlüğü’ne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017’de Diyarbakır Bağlar’daki Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye’ye getirdiği öğrenildi.

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KARAYILAN “OĞLUM” DİYORDU

  • PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın “Oğlum” dediği terörist Mesut Taşkın öldürülmesi, örgüt içinde de şok etkisi yaptı. Güvenlik uzmanları, PKK’nın 4 yıl önce gerçekleştirdiği kanlı eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini, MİT’in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyor. Son dönemde birçok PKK’lı elebaşının etkisiz hale getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye’nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK’lılar üzerinde büyük baskı oluşturduğuna işaret ediyor.

Mesut Taşkın

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Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi
Gündem

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cizre'de 12 polisin şehit edildiği saldırının planlayıcısı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yönelik Ağustos 2016 da gerçekleştirilen PKK eyleminin planlayıcısı "Demhat Sperti" kod adlı terörist Mesut Taşkın'ı yurt dışında düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Son dönemde birçok üst düzey PKK mensubunun etkisiz hale getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK'lılar üzerinde büyük bir baskı yarattığına işaret ediyorlar.
Azerbaycan ordusu 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
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Azerbaycan ordusu 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev ayrıca, Zengilan'ın Bartaz kasabası ile Bartaz (2 bin 300 metre), Sığırt (1370 metre), Şükürataz (2 bin metre) tepeleriyle isimsiz 5 stratejik tepenin kurtarıldığını bildirdi.
Sözcü Çelikten Kılıçdaroğlu'na yanıt: Devlet krizi söz konusu değil
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Sözcü Çelikten Kılıçdaroğlu'na yanıt: Devlet krizi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'devlet krizi' sözlerine de değindi. Herhangi bir kriz veya tıkanmanın söz konusu olmadığını aktaran Çelik, "Devlet krizi olarak nitelendirilecek tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Yetkiyi getirme, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Buradaki mesele bunu kabul edip, etmeme, görevce getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir, uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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