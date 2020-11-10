Cizre’de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü

Ağustos 2016’da Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polisin kanı yerde kalmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) 20 Ekim’de yurtdışında düzenlediği operasyonda, saldırının planlayıcısı “Demhat Sperti” kod adlı PKK’lı terörist Mesut Taşkın etkisiz hale getirildi. 4 yıl önceki saldırıda 75 polis de yaralanmıştı. “Çukur-barikat” olaylarında güvenlik güçlerine karşı kullanılan patlayıcıların yurtiçine aktarımını da organize ettiği bilinen PKK’lı teröristin, ayrıca 15 Ağustos 2016’da Silopi’de Gümrük Müdürlüğü’ne ait servis aracına yönelik bombalı saldırı ile 11 Nisan 2017’de Diyarbakır Bağlar’daki Emniyet binasına yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemde kullanılan patlayıcıları da Türkiye’ye getirdiği öğrenildi.
KARAYILAN “OĞLUM” DİYORDU
- PKK elebaşlarından Murat Karayılan’ın “Oğlum” dediği terörist Mesut Taşkın öldürülmesi, örgüt içinde de şok etkisi yaptı. Güvenlik uzmanları, PKK’nın 4 yıl önce gerçekleştirdiği kanlı eylemin failinin takip edilip etkisiz hale getirilmesini, MİT’in son yıllarda terörle mücadelede geliştirdiği teknik ve beşeri kapasite artışına bağlıyor. Son dönemde birçok PKK’lı elebaşının etkisiz hale getirilmesinin istihbari anlamda zor süreçler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, Türkiye’nin terörle kaynağında mücadele konsepti bağlamında bunu başarıyla uyguladığına ve bu durumun da PKK’lılar üzerinde büyük baskı oluşturduğuna işaret ediyor.