Cizre’de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü

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Sözcü Çelikten Kılıçdaroğlu'na yanıt: Devlet krizi söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Gündemi değerlendiren AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'devlet krizi' sözlerine de değindi. Herhangi bir kriz veya tıkanmanın söz konusu olmadığını aktaran Çelik, "Devlet krizi olarak nitelendirilecek tıkanma ve aksama söz konusu değildir. Yetkiyi getirme, göreve getirme, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Buradaki mesele bunu kabul edip, etmeme, görevce getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdiridir, uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır" ifadelerini kullandı.