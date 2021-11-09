'Çocuk hakları' eğitimi aldılar

Esenler Belediyesi, Çocuk Hakları konusunda toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla “Çocukların Hakkı Var” isimli bir proje başlattı. Proje kapsamında farklı yaş gruplarındaki çocuklara ve anne babalara “çocuk hakları” konusunda eğitimler verildi. Proje kapsamında akademisyenlerin, öğretmenlerin, kamu çalışanlarının, sivil toplum örgütü yöneticilerinin, gazetecilerin, çocukların, anne ve babaların katıldığı iki çalıştay düzenlendi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞACAK

Çalıştaylarda çocuk haklarının öğrenilmesinde aile kurumu ve ebeveynlerin sorumlulukları, çocuğun ruh sağlığı ve kişilik gelişimi sürecinde çocuk haklarının önemi, ulusal ve uluslararası hukukta çocuk hakları, medya bağlamında çocuk hakları gibi birçok başlıkta sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden duruldu. Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Birimi Müdürü Cemal Bolat, toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

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