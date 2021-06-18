Çocuk Kütüphanesi’nde ikramlar belediyeden ​

Maske, mesafe ve temizlik kuralları uygulanarak 08.00-21.00 saatlerinde hizmet veren kütüphanede ücretsiz poğaça, çay ve çorba ikramı da yapılıyor.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesine açılan Mehmet Doğan Kütüphanesi’nin, ‘Çocuk Kütüphanesi’ bölümü minik öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralları uygulanarak 08.00-21.00 saatlerinde hizmet veren kütüphanede ücretsiz poğaça, çay ve çorba ikramı da yapılıyor.

Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek için kütüphane sayısını artırdıklarına işaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemize açtığımız yeni kütüphanelerde çocuk bölümünün yer almasına özellikle özen gösteriyoruz. Şehrimize yakın zamanda büyük, muhkem bir kütüphane daha açmayı planlıyoruz. Bu kütüphane gerek ilçemizden gerekse Ankara`dan gelen çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanacağı bir mecra olacak” dedi.

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Başkan Altınok, Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi’nin eğitime destek konusunda önemli bir hizmet olduğunu belirterek kütüphaneye ilişkin şu bilgileri verdi: