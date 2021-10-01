Çocuklar çilek bahçesiyle buluştu

Çilek bahçesiyle buluşan çocuklara; Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Hanımefendi Beyhan Demirtaş, Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatif Başkanı Dilek Çam da eşlik etti.

Çocuklara çilek nasıl yetiştirilir, bakımı nasıl yapılır ve çilekleri nasıl toplamaları konusunda bilgiler verilerek ardından hep birlikte dalından çilekler toplandı. İlk defa çilek toplama deneyimi yaşayan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Çocuklarla birlikte çilek toplayan Beyhan Demirtaş İle Dilek Çam çocukların heyecanına ortak oldu.

20 bin metre kare arazide toprakla buluşan 100 bin çilek fidesi meyve vermeye başlamasıyla birlikte büyük rağbet görmeye başlandı. Kızıltepe Üreten Kadınlar Şenliği’nde çileklerden yapılan dondurması büyük beğeni görmüştü.

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Daha önce Kızıltepe Üreten Kadınlar Şenliği’nde dondurması yapılan çileklerden çocuklar için pasta yapıldı. Pastayı keyifle yiyen çocuklar tadına doyamadı. Çocuklar pastalarını yedikten sonra Hanımefendi Beyhan Demirtaş İle Dilek Çam çocuklar için hazırlanan hediyeleri kendilerine verdi. Hediyeler alınıp, pastalar yendikten sonra alanda hep birlikte pasta kesilen alanda temizlik yapıldı. Yapılan temizlik ile çocuklara doğayı kirletmeme mesajı verildi.