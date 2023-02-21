Çocuklar deprem bölgesine gönderdikleri notlarla akranlarını teselli ediyor

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Çocuklar deprem bölgesinde gönderdikleri notlarla akranlarını teselli ediyor
Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından çocuklar, bölgeye gönderdikleri notlarla depremzedeleri teselli etmeye çalışıyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası deprem bölgesine büyükten küçüğe vatandaşların yardımları sürüyor.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın koordinesindeki Adıyaman'ın Besni ilçesine gönderilen yardım kolilerinden çıkan çocukların notları yürekleri ısıttı.