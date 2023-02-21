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Çocuklar deprem bölgesine gönderdikleri notlarla akranlarını teselli ediyor

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası deprem bölgesine büyükten küçüğe vatandaşların yardımları sürüyor. Depremlerin ardından çocuklar, bölgeye gönderdikleri notlarla depremzedeleri teselli etmeye çalışıyor.

16:01 . 21/02/2023 Salı
AA
Çocuklar deprem bölgesinde gönderdikleri notlarla akranlarını teselli ediyor

Çocuklar deprem bölgesinde gönderdikleri notlarla akranlarını teselli ediyor

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından çocuklar, bölgeye gönderdikleri notlarla depremzedeleri teselli etmeye çalışıyor.


Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası deprem bölgesine büyükten küçüğe vatandaşların yardımları sürüyor.


Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın koordinesindeki Adıyaman'ın Besni ilçesine gönderilen yardım kolilerinden çıkan çocukların notları yürekleri ısıttı.

Notlardan birinde,
"Merhaba, ben Belinay Su. 9 yaşındayım. İnşallah kurtulursunuz soğuktan ve çadırlardan. İnşallah evleriniz yapılır. Ben bu depremden çok etkilendim."
ifadesi yer aldı.
Bir başka çocuk ise notunda,
"Depremi yaşayan kardeşlerime ve abilerime mektup. Ben Muharrem Arslan. 10 yaşındayım. Depremde yaralı olanlara yardım, ölenlere rahmet eylesin. Yardım için bütün paramı verdim. Tokat'ın Çakmak köyünden gönderiyorum. Sizin için çok üzüldüm. Hepinizi çok seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Deprem haberlerini gördüğümde çok üzüldüm."
diye yazdı.
Kırklareli'nde yaşayan 12 yaşındaki Masal da
"Merhaba sevgili arkadaşlarım. Orada zor durumda olduğunuzu biliyorum. Umarım gönderdiklerim işinize yarar. Sizin kadar biz de üzüldük. Kendinize iyi bakmaya çalışın. Her şey elbet düzelir. Dualarımız ve kalbimiz sizinle. Çok mutlu olmaya çalışın, sizi seviyoruz."
ifadesini kullandı.


#Kahramanmaraş
#"Asrın felaketi"
#Pazarcık
#Elbistan
1 saat önce
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Çocuklar deprem bölgesine gönderdikleri notlarla akranlarını teselli ediyor
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