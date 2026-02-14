Yeni Şafak
Çocuklar için dijital kalkan

Uğur Duyan
04:0014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanlığı, çocuk ve gençlere yönelik rehberlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla e-rehberlik sistemini kapsamlı bir uygulamayla genişletmeye hazırlanıyor.

Hâlihazırda 500 binden fazla kullanıcıya ulaşan sistemin, çocukların suça sürüklenmeden önce tespit edilerek doğru şekilde yönlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

RİSK TAKİBİ VE ERKEN UYARI

Yeni uygulamayla birlikte risk takibi ve erken uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Sistem; çocukların kişilik özelliklerini, ilgi alanlarını, değerlerini ve becerilerini analiz ederek daha isabetli yönlendirmeler yapılmasına imkân tanıyacak. Tanıtımının bu yıl içinde yapılması planlanan uygulama, e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz erişime açılacak. Yetkililer, sistemin çocuk ve gençlerin suçtan korunmasına ve toplumsal risklerin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.



