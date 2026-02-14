Çocuklar için dijital kalkan

Yeni uygulamayla birlikte risk takibi ve erken uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Sistem; çocukların kişilik özelliklerini, ilgi alanlarını, değerlerini ve becerilerini analiz ederek daha isabetli yönlendirmeler yapılmasına imkân tanıyacak. Tanıtımının bu yıl içinde yapılması planlanan uygulama, e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz erişime açılacak. Yetkililer, sistemin çocuk ve gençlerin suçtan korunmasına ve toplumsal risklerin azaltılmasına önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.