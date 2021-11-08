Çocuklar kendi hikayelerini yazdı

Ketebe Çocuk Yayınları, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda minik okuyucularıyla bir araya gelerek hem eğlenceli hem eğitici bir etkinliğe imza attı.

Bugüne kadar 40 çocuk kitabını yayın hayatına kazandıran ve birinci yaşını geride bırakan Ketebe Çocuk Yayınları, Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda minik okuyucularıyla bir araya gelerek hem eğlenceli hem eğitici bir etkinliğe imza attı. Üsküdar’da gerçekleşen etkinliğe Ketebe Çocuk okuyucusu minikler aileleriyle birlikte katıldı.

KİTAPLAŞTIRILDI

Ketebe çocuk kitapları editörü Didem Demirel ile çocuklar, önce hep birlikte eğlenceli bir hikaye oluşturdu, daha sonra oluşturdukları hikayeyi resimleyerek kitaplaştırdı.

HAYAT Üç yılı geride bırakan Ketebe'nin Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan: Ciddi bir entelektüel birikimi okuyucuya yansıtıyoruz