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ANKARA

Çocuklar tarihe yolculuk yaptı

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı, öğrencileri ağırladı. Özel bir okulun ana sınıfı öğrencileri öğretmenleri eşliğinde müzeyi ziyaret ederek, heykel, rölyef ve 3 boyutlu resimleri yakından inceledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çocuklar tarihe yolculuk yaptı
Özel bir okulun ana sınıfı öğrencileri öğretmenleri eşliğinde müzeyi ziyaret ederek, heykel, rölyef ve 3 boyutlu resimleri yakından inceledi.

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı, öğrencileri ağırladı. Özel bir okulun ana sınıfı öğrencileri öğretmenleri eşliğinde müzeyi ziyaret ederek, heykel, rölyef ve 3 boyutlu resimleri yakından inceledi. İskit/Saka döneminden başlayarak, Göktürk kağan ve hatunlarını, 16 Türk devleti kurucularını, Selçuklu sultanlarını, Osmanlı padişahlarını, Kurtuluş Savaşı komutanlarını, büyük Türk-İslam düşünürlerini, Türk Cumhuriyetleri’ni temsil eden düşünürleri ve Cumhuriyet dönemi bilim insanı, şair ve yazarlarını temsil eden heykellerin yer aldığı müzede Ergenekon Destanı, Kürşat ve 40 çerisi, İstanbul’un fethi, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı kompozisyonları, çocuklara adeta zamanda yolculuk yaptırdı.

ŞANLI TÜRK TARİHİ BURADA

  • Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, çocuklarla sohbet ederek müzenin Türk tarihinin en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir rol oynadığını söyledi. Demirel, toplam alanı 6 bin metre karesi kapalı 50 bin metrekaresi açık müzede şanlı tarihine ait birçok unsurun sergilendiğini kaydetti.
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