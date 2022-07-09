Çocuklara bayram iklimini yaşatın

MERVE AKINTÜRK

Müslümanların iki bayramından biri olan Kurban Bayramı’nı bugün idrak etmeye başladık. 4 gün sürecek bayramın manevi önemini, toplumsal boyutunu uzmanlara sorduk.

ÇOCUKLARLA BAYRAMLAŞIN

İlahiyatçı Doç. Dr. Cafer Acar: “Çocuklarımızı bayram faaliyetleri için teşvik etmeliyiz. Özellikle apartman ortamlarında unutulan iletişim ve diyalogları çocuklar başlatabilir. Çocuklarla bayramlaşmaya büyüklerle bayramlaşma gibi önem vermeliyiz. Ritüeller ve kucaklaşmalar ihmal edilmemeli. Onların bizim için kıymetli olduklarını hissettirecek sözlerle iltifat edip, ilgi göstermeliyiz.”

DOĞRU İDRAK ETMEK ÖNEMLİ

Sosyolog Erol Erdoğan: “Bayramlar toplumda iyi olma duygusunu, bir ve beraber olma hissini güçlendirir. Dini bayramlar hem dinden kaynaklanan hem de asırlar içerisinde Müslümanlar tarafından medeniyet ve kültür unsuru olarak geliştirilmesinden ayrı bir zenginlik olarak görülür. Bütün bunlar insanların yaşama sevincini artırıyor. Bayramlar sevgi, saygı, dayanışma ve ibadet yönleriyle güçlü şekilde geçirilebilirse bütün insanlar için neredeyse birkaç kitap okumak kadar etki oluşturur. Bayramları doğru idrak edemezsek güçlü bir eğitim sürecinden, bizi iyileştirecek güçlü bir iklimden yoksun kalırız.”

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