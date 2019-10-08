Çocuklara oyun sandığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyun sandıklarının pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını bildirdi. Selçuk, “Oyun sandığının içindeki oyun materyallerini ders aletleri yapım merkezimizde kendimiz ürettik ve bir de 365 günlük eğitim takvimi hazırladık. Oyun sandığını şimdilik pilot uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, oyun sandığının içeriğine ilişkin de şu bilgileri paylaştı: “Sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz ve hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali belirledik. Bu materyalleri bir sandığa koyduk. Adı da ‘Benim Oyun Sandığım’ oldu. Sandıkta, materyallerin yanı sıra, aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek, çocukları ile iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı bir de takvim bulunuyor. 365 günlük Erken Çocukluk Eğitimi Takvimi’nde 21 ayrı başlıkta yaklaşık 2 bin 650 içerik var.”