​Çocuklardan uzak tutun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yoğun şikayet konusu olan Huggy Wuggy isimli oyuncakla ilgili harekete geçti. Bakanlık aileler için bir uyarı yazısı hazırladı. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda oyuncağın fiziksel özellikleri sebebiyle çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı.

UYGUN OYUNCAK ALIN

Huggy Wuggy isimli oyuncak ile ilgili yoğun şikayet alındığı belirtilerek, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için yaş ve gelişimlerine uygun, nitelikli oyun ve oyun materyalleri ile desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Ebeveynlere çocuklar için oyun ve oyuncak seçiminde korku ya da olumsuz içeriklere yönelik merak uyandırmayacak materyalleri seçmelerini tavsiye etmekteyiz” ifadeleri kullanıldı.

GELİŞİMLERİNE ZARAR VERİYOR

Yazıda şu değerlen-dirmelere yer verildi: “Huggy Wuggy karakteri sosyal medyada pek çok içerikte de korkutucu bir unsur olarak kullanılmaktadır. Karakterin fiziksel özellikleri itibariyle çocuklarda korku uyandırabileceği ve bu nedenle çocukların bu görsele maruz kalmasının psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda oyuncağın çocuklara alınması uzmanlarımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmemiştir.”

REKLAM