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DİYARBAKIR

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin isyanı: Bunlar Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar

Çocukları HDP'liler tarafından dağa kaçırılan 4 aile dünden itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Çocuklarını terörden kurtarmak isteyen aileler HDP ve PKK'ya isyan ederek çocuklarına seslendiler. HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan acılı anne Fevziye Çeitnkaya, “Mücadeleye devam. Evlatlarımız bizi görüyor ve duyuyor ise, oğlum bu Kürdistan davası değildir. Bunlar Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum, oğlum bizi görüyor ve duyuyor isen geri dönün. Bu bir senaryodur içine düştünüz” dedi.

Haber Merkezi IHA
Dağa kaçırılan çocukların aileleri HDP binası önünde oturma eylemi yapmaya devam ediyor.
Dağa kaçırılan çocukların aileleri HDP binası önünde oturma eylemi yapmaya devam ediyor.

Diyarbakır’da, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 2. gününde devam ediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü kaybolan çocukları Süleyman Çetinkaya’nın zorla dağa kaçırıldığını iddia eden Şahap ve Fevziye Çetinkaya çifti, dün sabah saatlerinde oturma eylemi başlattı. Bu eylemle birlikte 4 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Azad Akkoyun’un kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Remziye Akkoyun ile oğlu Mustafa Biçer’in (18) terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından kaçırdığını iddia eden Ayşegül Biçer de oturma eylemine katılarak destek verdi. Dün başlayan eylem bugün de devam etti. Sabahın erken saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan HDP il binası önünde eylemlerini sürdüren aileler çocuklarına çağrıda bulundu.

İHA
HDP önünde eylem başlatan aileler

“Oğlum bu Kürdistan davası değildir”

  • Oğlu Mustafa’nın 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamadığı ve daha sonra terör örgütü PKK/YPG’ye katıldığını öğrenen anne Ayşegül Biçer, dünden beri HDP il binası önünde oturma eylemi başlattıklarını söyledi. Acılı anne, “Hiçbir gelişme yok, mücadeleye devam. Evlatlarımız bizi görüyor ve duyuyor ise, oğlum bu Kürdistan davası değildir. Bunlar Kürtleri kukla olarak kullanıyorlar. Cumhurbaşkanım, Bakanlarım ve yetkililerin bizlere ses vermelerini istiyorum. Üstüne basa basa söylüyorum, oğlum bizi görüyor ve duyuyor isen geri dönün. Bu bir senaryodur içine düştünüz” dedi.

“Oturmaya devam ediyoruz”

Dağa kaçırılan çocuklara çağrıda bulunan Süleyman Çetinkaya’nın amcasının kızı Aysel Bozkurt da, “Çağrımız çocuğumuzu bize geri göndersinler. Cumhurbaşkanımız ve bir bütün kamuoyu duyarlı olur. Sizin aracılığınızla inşallah bir yerlere sesimiz gider ve inşallah çocuk bize iade edilir. Hiçbir gelişme yok ve bizler sessiz sedasız oturuyoruz. Dün bizlere dediler siz neden burada oturuyorsunuz. Amcama bağırıp çağırdılar. Bizlerde onlara en demokratik hak olan tepkimizi gösterdik. HDP’lilerin gelip bize bağırıp çağırmalarını istemiyoruz mantıklı bir cevap istiyoruz. Bağırıp çağırdılar bizlerde tepkimizi onlara karşı ortaya koyarız” diye konuştu.

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İHA
HDP önünde eylem başlatan aileler
  • Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan 4 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Azad Akkoyun’un kandırılarak dağa gönderildiğini ileri süren Remziye Akkoyun ise oğluna çağrıda bulunarak, “Oğlum Azad beni görüyor ve duyuyorsan geri dön” şeklinde konuştu.

Tepkiler sonucu HDP Diyarbakır İl Binası kepenk indirdi
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Tepkiler sonucu HDP Diyarbakır İl Binası kepenk indirdi
Çocukları HDP'lilerce dağa kaçırılan ailelerin eylemleri sonucu tepkilere dayanamayan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası kepenk indirdi.

Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
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Diyarbakır'ı inleten isyan: Başlarım sizin Kürdistan davanıza
Diyarbakır'da cuma gününden beri oğulları Süleyman Çetinkaya'dan haber alamayan aile, evlatlarının dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. HDP'liler oturma eylemi yapan aileye saldırarak kısa süreli tartışma çıktı. Kaçırılan Süleyman Çetinkaya'nın amcasının kızı Aysel Bozkurt, çocuğa akşama kadar kayyum olaylarında götürüp oturma eylemlerinde çocuğa her şeyi yaptırdıklarını söyledi. 'Yeter artık, bizim artık HDP'ye verecek çocuklarımız yok' diyen Bozkurt, 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza' ifadelerini kullandı.

Çocuğu HDP'lilerce dağa kaçırılan baba: Kendi çocuğunuz yok mu?
OYNAT 01:29
Çocuğu HDP'lilerce dağa kaçırılan baba: Kendi çocuğunuz yok mu?
Diyarbakır Bağlar'da Fevziye Çetinkaya, 4'ü kız 11 çocuğundan 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın, 30 Ağustos'ta HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Anne Çetinkaya sabah saatlerinde, beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı
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HDP’liler oturma eylemi yapan aileye saldırdı

Diyarbakır'da dört aile HDP kapısında oğulları için eylem başlattı
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