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DİYARBAKIR

Çocuklarımız silah değil kalem tutsun

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 63 gündür sürüyor. Çocukları kaçırılan bütün annelere seslenen Süheyla Demir, "Gelin bizim yanımızda olun. Elele verelim, çocuklarımızı o zalimlerin ellerinden kurtaralım. Çocuklarımızın eli silah tutsun istemiyoruz, elleri kalem tutsun. Yeter artık anneler ağlamasın. Çocukları annelerinden koparıyorlar" dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süheyla Demir
Süheyla Demir

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 63 gündür sürüyor. Sayıları 55'e ulaşan ve ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden aileler, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişlerini sürdürüyor. Ağrı'dan gelen anne Süheyla Demir, kızı Hayal'e kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi. Kızına kavuşmanın hayalini kurduğunu vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Çocuğum 5 yıldır onların elinde, bizi bu acıya mahkum ettiler. Şimdi dünyaya haykırıyoruz, sesimizi duysunlar, yeter artık. Yeter artık anneler ağlamasın. Çocukları annelerinden koparıyorlar. Üstelik 'Kendi iradesiyle gitmiş.' diyorlar. 14 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur? Çocukların beyinlerini yıkıyorsun, alıp götürüyorsun ve sonra diyorsun ki 'Kendi iradeleriyle gelmişler.' Gözü yaşlı anaları arkalarında bırakıyorsunuz."

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 63 gündür sürüyor.

TÜM ANNELERE ÇAĞRI

Demir, HDP'nin gençlik kollarının çocukları kandırdığını öne sürerek, "Evlatlarımızı dağa yolluyorsunuz, çocuklarınız üniversitelerde, Avrupa'da okuyor. Biz ise burada acı çekiyoruz. Bizim ve çocuklarımızın hayalleri yıkıldı. Çocuklarımızın eli silah tutsun istemiyoruz, elleri kalem tutsun. Bütün annelere sesleniyorum, sizin de çocuklarınız dağa çıkmış, gelin bizim yanımızda olun. Hep birlikte el ele verelim, çocuklarımızı o zalimlerin ellerinden kurtaralım" diye konuştu.

OĞLUM GELENE KADAR

  • Oturma eylemine 6 Eylül'de oğlu Ramazan için katılan anne Mevlüde Üçdağ, evladı için ölmeye bile razı olduğunu belirtti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a seslenen Üçdağ, "Nasıl Kürt hakkını koruyorsunuz, herkes bunu artık biliyor. Bu Kürt davası değildir." dedi. Üçdağ, "Çocuklarımızı versinler, bu zulüm yeter artık. Biz ne suç işledik? Allah huzurunda da hesap vereceksiniz. Oğlum 23 cüzü ezbere bilen biriydi. Onun eline Kur'an yakışır, kalem yakışır, silah değil. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. 5 yıldır çocuğumun sesini duymak istiyorum"dedi.

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