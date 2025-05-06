Çocukların hastane korkusunu boyayla aştılar

Düzce Üniversitesi yine dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların hastane korkusunu aşmaları için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Acil ve Çocuk Poliklinikleri'nde boya çalışması düzenledi. Çocukların sevdiği çizgi film karakterleri ile donatılan hastanedeki çalışmaları Düzce Valisi Selçuk Aslan da inceledi. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile birlikte boya çalışmalarına katılan Vali Aslan, "Dümerang topluluğu öncülüğünde üniversite öğrencilerimiz ve kamu görevlilerimiz eşliğinde bir çalışma yapılıyor. Gönüllü olarak çocuk servisleri ve çocuk polikliniklerinde çocuklarımıza hastaneyi daha sempatik gösterecek şekilde onların beğeni ile takip ettiği çizgi film karakterlerini duvarda resim edildiğini gördük. Kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.