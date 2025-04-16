Türkiye'de nadir görülüyor: Düzce'de görüntülendi

Ayas'ın babasının cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde, 3 kara leyleğin bir süre su kenarında bekledikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Çınar Ayas, babasıyla gezmeye çıktıklarında kara leylekleri gördüğünü ve cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.

Veteriner baba Serkan Ayas ise "Çınar'la bir anlaşmamız var, leylek görünce tatile çıkıyoruz. Dere kenarında gezerken Çınar bize 'Durun, leylek gördüm.' dedi. Sonra o bölgeye yaklaştık, baktık gerçekten kara leylek." dedi.

Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.