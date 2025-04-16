Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Türkiye'de nadir görülüyor: Düzce'de görüntülendi

Türkiye'de nadir görülüyor: Düzce'de görüntülendi

15:2116/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi.
Türkiye'de nadir görülen kara leylekler Düzce'de görüntülendi.

Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler Düzce'de görüntülendi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çakırlar köyünde babasıyla gezmeye çıkan 7 yaşındaki Çınar Ayas, Melen Çayı kıyısında kara leylekleri gördü.

Ayas'ın babasının cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde, 3 kara leyleğin bir süre su kenarında bekledikten sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Çınar Ayas, babasıyla gezmeye çıktıklarında kara leylekleri gördüğünü ve cep telefonuyla kayda aldığını söyledi.

Veteriner baba Serkan Ayas ise "Çınar'la bir anlaşmamız var, leylek görünce tatile çıkıyoruz. Dere kenarında gezerken Çınar bize 'Durun, leylek gördüm.' dedi. Sonra o bölgeye yaklaştık, baktık gerçekten kara leylek." dedi.

Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuva yapıyor.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, insanlardan izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden ayrılıyor.

#Düzce
#Türkiye
#Çakırlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA HESAPLAMASI! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 3 aylık fark...