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Göç etmeyince Erzincan'da kara yakalandılar

Göç etmeyince Erzincan'da kara yakalandılar

16:1325/03/2025, Salı
IHA
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Kilimli köyünü mesken tutan iki leylek ise göç etmeyip her yıl elektrik direğine yuva yaptıkları yerde kalmayı tercih ediyorlar.
Kilimli köyünü mesken tutan iki leylek ise göç etmeyip her yıl elektrik direğine yuva yaptıkları yerde kalmayı tercih ediyorlar.

İlkbaharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, havaların ısınmasıyla birlikte göç yollarına düştü. Erzincan'ın Kilimli köyünü mesken tutan iki leylek ise göç etmeyip her yıl elektrik direğine yuva yaptıkları yerde kalmayı tercih ediyorlar.

Erzincan'ın göç etmeyen leyleklerinin kara yakalandıkları anlar Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Kim gidecek şimdi onca yolu. Bazı leylekler göçü sevmez. Belki de Erzincan Kilimli köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler. Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz. Yaşat koru sev" ifadelerine yer verildi.


#Erzincan
#Kilimli
#Leylek

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