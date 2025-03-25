Göç etmeyince Erzincan'da kara yakalandılar

Erzincan'ın göç etmeyen leyleklerinin kara yakalandıkları anlar Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılarak, "Kim gidecek şimdi onca yolu. Bazı leylekler göçü sevmez. Belki de Erzincan Kilimli köyü sakinlerini çok misafirperver gördüklerinden gidemezler. Genel Müdürlük olarak pek çok kuş türünün göçünü takip ederken bu leyleklerimizin kalışını izliyoruz. Yaşat koru sev" ifadelerine yer verildi.