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Göç eden leylekler Kütahya'da mola verdi

Göç eden leylekler Kütahya'da mola verdi

09:1425/03/2025, Salı
AA
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1 Mart'ta başlayan leyleklerin ilkbahar göçü, 15 Mayıs'a kadar sürüyor.
1 Mart'ta başlayan leyleklerin ilkbahar göçü, 15 Mayıs'a kadar sürüyor.

Sıcak bölgelere gitmek için göç eden leylekler, Kütahya Domaniç'te bir arazide mola verdi.

Göç yolundaki onlarca leylek, Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki arazilerde mola verdi. Sıcak bölgelere göç eden leylekler, bölgedeki sürülmüş ve ekili arazilere kondu. Burada yiyecek arayan ve beslenen leylekleri gören ilçe sakinleri de bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.


İlkbaharın habercisi leyleklerin Güney Afrika'dan Avrupa ve kuzey ülkelerine İstanbul üzerinden gerçekleştirdiği göç yolculuğu başladı. Türkiye'de Hatay, Adana, Mersin, Konya, Eskişehir, Bursa, İstanbul Boğazı ve Trakya güzergahını takip eden leylekler, ardından Avrupa ülkelerine ulaşıyor.



İstanbul başta olmak üzere göç rotasındaki birçok ilde; LEylekEL, İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu, Doğa Derneği gibi birçok kuş gözlem topluluğu üyelerince her yıl leyleklerin gruplar halinde gökyüzünü süsledikleri görsel şölen hem görüntüleniyor hem de kuş sayımı yapılıyor.




#kütahya
#domaniç
#leylek

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