Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çocukların sağlığı emin ellerde
ANKARA

Çocukların sağlığı emin ellerde

Koronavirüs nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra normalleşme süreci kapsamında eğitim-öğretime yeniden açılan Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu, belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu dezenfekte edildi.
Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu dezenfekte edildi.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlar neticesinde kapatılan kreşler, ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında minik öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Gerçekleştirdiği çalışmalarda her zaman çocuklara öncelik veren Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün Dünya’da görülmeye başladığı ilk günden beri dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğü, başta kendi bünyesinde yer alan Nezaket Kreş Okulu olmak üzere Pursaklar’da bulunan tüm kreşler ve anaokullarında dezenfektasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kreşler, ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında minik öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Belediye ekipleri, sınıflardan yemekhaneye, ortak kullanım alanlarından lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Dolaplar, oyuncaklar, çocukların kullandığı tüm eşyalar titizlikle temizlendi.

Eğitmenler tarafından ise okula gelen öğrenciler başta olmak üzere dışarıdan gelen herkesin ateş ölçümleri yapılarak maske hediye ediliyor. Sınıfa giren çocuklar, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ellerini sabunla yıkayarak ardından sosyal mesafe kuralına uyularak dizilen masalarda eğitim görüyor.

Nezaket Kreş Okulu olmak üzere Pursaklar’da bulunan tüm kreşler ve anaokullarında dezenfektasyon çalışmaları yoğunlaştı.

‘‘Çocuklarımızın Sağlığı Bizim İçin Her Şeyden Önemli’’

Çocuk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Tüm dünyayı tehdit eden pandemi tehlikesine karşı kreşimiz de dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. Çocuklarımıza daha sağlıklı ve hijyenik ortamda eğitim verebilmek için her türlü tedbiri ve önlemi almaktayız. Çocuklarımızın her alanını devamlı olarak steril halde tutacağız. Koronavirüsle ilgili olarak da çocuklarımızı sürekli bilgilendiriyoruz. İnşallah bu virüs belasında en kısa sürede kurtularak eski güzel günlerimize kavuşacağız.’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, ayrıca kreşleri her gün rutin olarak dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Belediye ekipleri, sınıflardan yemekhaneye, ortak kullanım alanlarından lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Abone Ol Google News
8 soruda George Floyd protestoları

8 soruda George Floyd protestoları

​Ne kadar sürecek? Protestocular ne talep ediyor?
Masum dünyalarınıkirleten vahşet: Irkçılık

Masum dünyalarını
kirleten vahşet: Irkçılık

​Floyd'un öldürülmesi siyahi ebeveynleri endişelendiriyor.
Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

Türkiye aleyhine bir konu kabul edilemez

​Ukrayna'da 1915 olaylarına yönelik hazırlanan yasa tasarısı geri çekildi.
40 ülkeye <br>uçuşlar başlıyor

40 ülkeye
uçuşlar başlıyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu.
Milyonlarca<br>kez izlendi

Milyonlarca
kez izlendi

​Nitelikli yayıncılığın büyük başarısı.
Şimdiden müjdeleyebiliriz

Şimdiden müjdeleyebiliriz

Bakan Selçuk, büyük bir proje başlatıldığını söyledi.
Kimi ilde<br>40 kuruşu aştı

Kimi ilde
40 kuruşu aştı

​İndirim sonrası benzin ve motorinde ilginç tablo.
Beslediği terör<br>ABD'yi vurdu

Beslediği terör
ABD'yi vurdu

ANTİFA örgütü kim? PKK ile nasıl bir ilişkisi vardı?
Trablus'ta <br>kontrol sağlandı

Trablus'ta
kontrol sağlandı

Hafter milisleri başkentten çekilmeye başladı.
Spor yaparken <br>maske takılmalı mı?

Spor yaparken
maske takılmalı mı?

​Ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Listeye 12 çizik

Listeye 12 çizik

​Mayısta terör örgütlerine ağır darbe vuruldu.
TSK çembere aldı

TSK çembere aldı

Ateşkes ihlaline karşı Mehmetçiğin eli tetikte.
CAS'tan dönecek

CAS'tan dönecek

Ağaoğlu, UEFA'nın men cezası hakkında konuştu.
Bebeğini <br>karnında kaybetti

Bebeğini
karnında kaybetti

Gebeler hastaneye gitmeye korkuyor.
Bir gecede<br>150 bin TL'lik artış!

Bir gecede
150 bin TL'lik artış!

Düşen faiz sonrası konutta fırsatçılar ortaya çıktı.
Uzman isimden kritik uyarı

Uzman isimden kritik uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Çelik, koronada yeni pik için tarih verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.