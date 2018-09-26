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Çocukların güvenliği için sıkı denetim

Okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, okul çevreleri ve okul çevrelerindeki kişiler ile okul servis araçları ve personelinin denetlenmesine yönelik uygulamaları artırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama" kapsamında, önceki gün ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

39 BİN SERVİS ARACI DENETLENDİ

Uygulamaya, 21 bin 191 emniyet ve 22 bin 443 jandarma personeli olmak üzere toplam 43 bin 634 personel ile 11 bin 120 ekip katıldı. Yapılan uygulama soncunda, 17 bin 648 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 287 bin 799 kişi kontrol edildi. Kontrollerde iki kasten öldürme, bir FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak, 9 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 24 hırsızlık, 6 cinsel saldırı, 26 yaralama, 3 dolandırıcılık, 3 silahla tehdit, 3 mala zarar verme, 3 resmi belgede sahtecilik 154 yoklama kaçağı-bakaya, 2'si çocuk olmak üzere toplam 568 aranan şüpheli yakalandı. Okul servis araçları ve personelini denetlemek amacıyla önceki gün gerçekleştirilen uygulamada ise 39 bin 160 okul servis aracı denetlendi.

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