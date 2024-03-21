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Çok sayıda kişinin ölümüne sebep olmuştu: Tekirdağ'daki korkunç kaza havadan görüntülendi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve Saray Kaymakamı olay yerine gelerek yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazada hayatını kaybedenler hastane morguna gönderilirken, yaralılar ise tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere sevk edildi.

12:28 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:26 - 21/03/2024 Perşembe
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Tekirdağ'daki korkunç kaza dronla görüntülendi
Tekirdağ'daki korkunç kaza dronla görüntülendi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında, kırmızı ışık ihlali sebebiyle bir tır ile Kale Seyahat'e ait yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesinden Çerkezköy istikametine giden Mehmet Karaca idaresindeki 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsü ile Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre minibüste bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kazanın araçlardan birinin kırmızı ışıkta geçtiği için meydana geldiği kaydedildi.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve Saray Kaymakamı olay yerine gelerek yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazada hayatını kaybedenler hastane morguna gönderilirken, yaralılar ise tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaza dron ile görüntülendi.


#Tekirdağ
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#dron
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