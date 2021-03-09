Gündem Çok yüksek riskli illerden Edirnede merkezdeki caddelerde 4 metrekareye bir kişi kuralı uygulanacak
EDİRNE TÜRKİYE

Çok yüksek riskli illerden Edirne'de merkezdeki caddelerde '4 metrekareye bir kişi' kuralı uygulanacak

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işlek caddelere girişlerde HES kodu sorgulaması başlayacak, caddede yoğunluğa da izin verilmeyecek.

Haber Merkezi AA
'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı.
'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı.

Edirne İl Hıfzıssıhha Kurulu geçen haftaya göre vakaların en çok arttığı 5 il arasında sayılan Edirne'de, tedbirler kapsamında yeni kararlar almaya devam ediyor.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan kurul, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile bu caddelere açılan ara yolların bariyerle kapatılması, caddeye girişlerin kontrollü yapılması kararı aldı.

DHA
'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı.

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Karara göre, polis ve zabıta ekipleri vatandaşları caddelere HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra alacak.

Öte yandan, yoğunluğun azaltılması maksadıyla bu caddelere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki esaslara uyarınca 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin verilecek.

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