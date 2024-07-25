Çöken binadan kamu da sorumlu

İmar barışıyla çözme kavuşturulan kaçak ya da imara aykırı yapılarda güvenlik konusunda yalnızca bina sahipleri değil ilgili kamu kurumları da sorumlu olacak. Yapıların depreme dayanıklılığı konusunda yeni bir dönem başlatacak olan karar, Anayasa Mahkemesi’nden geldi. 6 Şubat depremleri sonrası “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Tebliğin” yayınlanmasının ardından bazı hükümlerinin iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde dava açılmıştı. Danıştay’ın yaptığı incelemelerde ilgili tebliğin bazı maddeleri için hüküm yönünden anayasaya aykırılık tespit etti ve itiraz yoluyla AYM’ye başvurdu.