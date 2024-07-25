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Çöken binadan kamu da sorumlu

Danıştay 6. Dairesi'nin başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, yapı kayıt belgesi verilen yapıların depreme dayanıklılığı konusunda, 'İdarenin değil sadece bina sahibinin sorumlu olacağına' dair hükmün iptalini istedi. Binalarda yaşanabilecek olumsuzluklardan kamu kurumları da sorumlu olacak.

04:00 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:33 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İmar barışıyla çözme kavuşturulan kaçak ya da imara aykırı yapılarda güvenlik konusunda yalnızca bina sahipleri değil ilgili kamu kurumları da sorumlu olacak. Yapıların depreme dayanıklılığı konusunda yeni bir dönem başlatacak olan karar, Anayasa Mahkemesi’nden geldi. 6 Şubat depremleri sonrası “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Tebliğin” yayınlanmasının ardından bazı hükümlerinin iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde dava açılmıştı. Danıştay’ın yaptığı incelemelerde ilgili tebliğin bazı maddeleri için hüküm yönünden anayasaya aykırılık tespit etti ve itiraz yoluyla AYM’ye başvurdu.

MALİK KADAR İDARE DE SORUMLU

AYM, itirazı haklı buldu. İlgili düzenlemenin oy birliğiyle iptaline karar verdi. Artık yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşturulan binalarda deprem gibi faktörler sonrası yaşanabilecek olumsuzluklardan kamu kurumlarının da sorumluluğu bulunacak. Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek.



#Kentsel dönüşüm
#İmar barışı
#Anayasa Mahkemesi
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