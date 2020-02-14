Gündem Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
İSTANBUL

Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz yaşadıklarını anlattı. Kızını okula bırakmak için aracına bindikten sonra binanın çöktüğünü belirten Cengiz, "Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Elif Cengiz, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Elif Cengiz, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü. Çökme sırasında kızını okula bırakmak için aracına binen Elif Cengiz, yaşadıklarını anlattı.

Bahçelievler'de bina çöktü
OYNAT 00:20
Bahçelievler'de bina çöktü
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bina çöktü. Çökme sırasında yoldan geçenlerin olduğu tahmin ediliyor. Ekipler olay yerinde.

Önlem alınmadı

Cengiz, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı" dedi

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü
GÜNDEM
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü

Annesinin üstüne duvar çöktü

Binanın yanlamasına annesinin yaşadığı binanın üzerine çöktüğünü belirten Cengiz, "Annem mutfakta yemek yapıyormuş. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi" diye konuştu.

İstanbul'da çöken binadan ilk görüntüler
FOTOĞRAF 24
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Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.
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Çöken bina.
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İstanbul'da çöken binadan ilk görüntüler
İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü.


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