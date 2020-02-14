Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü. Çökme sırasında kızını okula bırakmak için aracına binen Elif Cengiz, yaşadıklarını anlattı.

Önlem alınmadı

Cengiz, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı" dedi

GÜNDEM İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü

Annesinin üstüne duvar çöktü

Binanın yanlamasına annesinin yaşadığı binanın üzerine çöktüğünü belirten Cengiz, "Annem mutfakta yemek yapıyormuş. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi" diye konuştu.