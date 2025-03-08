Çöp atma kavgası kanlı bitti: Baba ile kızını bıçakladı

Aydın'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, çöp konteynerinin kapağının açık kalması konusunda komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraflardan biri bıçak çekerek baba Ercan B. ve kızı Ayşe İ.'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli M. D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.