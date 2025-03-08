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Çöp atma kavgası kanlı bitti: Baba ile kızını bıçakladı

Çöp atma kavgası kanlı bitti: Baba ile kızını bıçakladı

15:208/03/2025, Cumartesi
IHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde komşular arasında çöp konteyneri kapağının açık tutulması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı.

Aydın'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, çöp konteynerinin kapağının açık kalması konusunda komşular arasında tartışma çıktı.


Baba ile kızını yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraflardan biri bıçak çekerek baba Ercan B. ve kızı Ayşe İ.'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli M. D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Aydın
#emniyet
#saldırı

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