Çöp evde bulunan minik Asel devlet korumasına alındı.

KONYA'da, çöp dolu evlerinde yalnız bulunan 1,5 yaşındaki Asel G., tedavisi sonrası savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocuk yuvasına yerleştirildi. Asel’in birlikte yaşadığı annesi Fatma G. hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartmandakiler, boş olan yan daireden terasa çıktı. Terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından eve giren komşuları, çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel'i, yerde bitkin halde yatarken buldu.