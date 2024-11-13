Çöpler sokakta kaldı fareler cirit atıyor

Selin en fazla hasara sebep olduğu ülkenin en büyük üçüncü kenti Valencia'da, özellikle kırsal kesimde arama çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Sel ve su taşkınları nedeniyle altyapının büyük zarar gördüğü bölgede, 83 yer altı çöp deposunun sular altında kalması sonrası çeşitli noktalara büyük çöp varili yerleştirildi. Ancak bu variller, çöplerin toplanması için yetersiz kaldı. Sellerin sürüklediği çöplerin sokaklarda kalması nedeniyle çeşitli hastalıklara karşı alarm verildi. Sel bölgesinde sokaklarda farelerin dolaştığı görülmeye başlandı. Afet bölgesi olarak ilan edilen Valencia ve çevresinde, temiz içme suyu olmaması nedeniyle hükümet bölgeye binlerce şişelenmiş su gönderdi ancak bunun da yetersiz olduğu belirtildi. 29 Ekim'de yaşanan sellerde toplam ölü sayısının 222 olduğu tahmin ediliyor. Kaybolan onlarca kişiye de hâlâ ulaşılamadı.