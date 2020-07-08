Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çorumdan Konyaya yamaç paraşütü ile uçtu 8 saat 15 dakika havada kaldı
ÇORUM KONYA

Çorum haberleri... Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile uçup 8 saat 15 dakika havada kaldı

Çorum'dan Konya'ya yamaç paraşütü ile uçtu: 8 saat 15 dakika havada kaldı

Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, yaptığı deneme uçuşunda 8 saat 15 dakika havada kalma başarısı gösterdi. Rekor denemesinin birçok anlamda ilklere sahne olduğunu dile getiren Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, "8 saat 15 dakika havada kalma süresi olarak Türkiye rekoruydu. 296 kilometre mesafe ile önceki rekora rakip olduk. Ayrıca bölge rekorunu kırmış olduk. O gün yapılan uçuşlar arasında dünya birincisi olduk. Çok sevinçliyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakika havada kaldı.
Milli yamaç paraşütçüsü Oğuzkan Sadeer, 8 saat 15 dakika havada kaldı.

Dün gerçekleştirilen rekor denemesi kapsamında Çorum'un Bayat ilçesindeki Asma Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan milli sporcu Oğuzkan Sadeer, termal hava akımları yardımıyla 296 kilometre katetti.

  • Saat 10.00'da Bayat'tan havalanan Oğuzkan, 8 saat 15 dakika havada kaldıktan sonra Çorum-Çankırı-Kırıkkale-Tuz Gölü hattı üzerinden saat 18.15 civarında Konya yakınlarına inerek uçuşunu tamamlandı.

AA

Tunceli’de gökyüzü paraşütle şenleniyor: Eğitimden sonra uçuş başlayacak
GÜNDEM
Tunceli’de gökyüzü paraşütle şenleniyor: Eğitimden sonra uçuş başlayacak

Çorum Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ali Karınlıoğu, rekor denemesini başarıyla sonuçlandırdıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Rekor denemesinin birçok anlamda ilklere sahne olduğunu dile getiren Karınlıoğlu, "8 saat 15 dakika havada kalma süresi olarak Türkiye rekoruydu. 296 kilometre mesafe ile önceki rekora rakip olduk. Ayrıca bölge rekorunu kırmış olduk. O gün yapılan uçuşlar arasında dünya birincisi olduk. Çok sevinçliyiz" dedi.

AA

Bayat'ın yamaç paraşütü sporcuları için ideal bir coğrafya olduğunu ifade eden Karınlıoğlu, "Uzun mesafe uçuşu için bazı coğrafi bölgeler, termikler, havanın durumu ve güzergahı çok önemli. Bayat, sıfır noktası. Karadeniz ikliminin bitip karasal iklimin başladığı ilk nokta Çorum'un Bayat ilçesidir. Uzun mesafe rekorunun en iyi kırılacağı nokta burası. Tüm pilot arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Yamaç paraşütüne bağladığı koltukla gökyüzünde televizyon izledi
OYNAT 00:58
Yamaç paraşütüne bağladığı koltukla gökyüzünde televizyon izledi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yerden yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasıyla televizyon izleyen yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, rahat tavırlarıyla dikkati çekti. Uçuş sırasında pijama ve terlik giyerek çizgi film izleyen Kaval'ın gökyüzündeki eğlenceli tavırları, aksiyon kamerasına da yansıdı.


Abone Ol Google News
Uyarılar fayda etmedi

Uyarılar fayda etmedi

Minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı.
Korona sonrası ilk rekor

Korona sonrası ilk rekor

BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.
Fenomen değilİmam Hatip olmak istiyorum

Fenomen değil
İmam Hatip olmak istiyorum

​Musab, okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edindi.
Bravo gençler

Bravo gençler

​Oyun tasarlayan genç mühendisler 2 milyona yakın yatırım aldı.

İnanılmaz olay

İnanılmaz olay

İspanya'da Lucas Ocampos tarihe geçti.
Küresel güçlerin<br>Arktik savaşı

Küresel güçlerin
Arktik savaşı

Dünyanın yeni güç haritasını 'Çatışma Hattı'nda anlattık.

İstanbul ve 8 il için sarı kod

İstanbul ve 8 il için sarı kod

Meteoroloji saat verdi, dışarı çıkacaklar şiddetli yağışa dikkat.
7,2'lik bir enerji var

7,2'lik bir enerji var

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama.

​Video çekmek için girdiği çukurdan çıkamadı.

Hükümetin koronavirüse karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.