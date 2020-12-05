Çorum'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi polisle tartıştı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Muammer T., polisle tartışmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama kapsamında Çorum'un pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında, ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti. Abide Kavşağı'ndaki denetimde de araçlar tek tek durduruldu.

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Fabrikada işçi olduğunu söyleyen ancak belgeleyemeyen Muammer T., polisle tartıştı. Polislerin, "Biz senin nerede çalıştığını bilemeyiz. Belgelemen gerekiyor. Belgen yok. Günlerdir izin belgesiz sokağa çıkılmayacak diye bilgi veriliyor” dediği Muammer T.'ye para cezası uygulandı.

