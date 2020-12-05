Çorum haberleri: Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, polisle tartıştı
Çorum'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi polisle tartıştı
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da da denetimler artırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Muammer T., kendisini durduran polislerle tartıştı. Fabrikada çalıştığını söyleyen ancak polise belge gösteremeyen Muammer T.'ye para cezası uygulandı.
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama kapsamında Çorum'un pek çok yerinde oluşturulan denetim noktasında, ekipler, sürücüler ile yolcuların belgelerini kontrol etti. Abide Kavşağı'ndaki denetimde de araçlar tek tek durduruldu.
Fabrikada işçi olduğunu söyleyen ancak belgeleyemeyen Muammer T., polisle tartıştı. Polislerin, "Biz senin nerede çalıştığını bilemeyiz. Belgelemen gerekiyor. Belgen yok. Günlerdir izin belgesiz sokağa çıkılmayacak diye bilgi veriliyor” dediği Muammer T.'ye para cezası uygulandı.