Çorum’da 'aslan' iddiaları çobanları korkutuyor: Köpeğimizi parçaladı

Köpeğimiz yaralı halde eve geldi. Köpeğe neyin zarar verdiğini bilmiyoruz ama çok kötü durumdaydı, vahşi bir hayvan parçalamış. Kurt veya domuz işi değildi, zaten yarasından da belli oluyor. Aslan zarar vermiş olabilir. Çünkü köpeğimiz çok yaralıydı ve zor iyileşti. Emin değiliz ama bu aslan iddiaları doğru olabilir. Veteriner hekimler, köpeğin yarasına bakınca ‘bu kurt, çakal veya domuz işi değil. Büyük bir hayvan tarafından parçalanmış’ dediler. Hayvanları otlatırken, köpek birden kayboldu. Biz de ses falan duymayınca gelir diye düşündük. Akşam saatlerinde yaralı halde can havliyle eve geldi. Bitkin ve kötü durumdaydı. Aşağı Emirhalil köyüne yakınız, aslan oradan da gelmiş olabilir. Bu köyde aslan gören olmadı, ama birçok çoban görmüş. Bizim de köpeğimizi parçaladı. Hayvan otlatmak için araziye gidiyoruz ve korku içindeyiz. 'Bize ve hayvanlarımıza da saldırır mı' diye korkuyoruz.