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Çorum’da 'aslan' iddiaları çobanları korkutuyor: Köpeğimizi parçaladı

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, aslan görüldüğü yönündeki iddialara ilişkin başlatılan arama çalışmalarında, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti. Köpeğine aslan saldırdığını öne süren çoban Veli Karabulut, "Köpeğimiz yaralı halde eve geldi. Köpeğe neyin zarar verdiğini bilmiyoruz ama çok kötü durumdaydı, vahşi bir hayvan parçalamış. Kurt veya domuz işi değildi, zaten yarasından da belli oluyor. Aslan zarar vermiş olabilir. Çünkü köpeğimiz çok yaralıydı ve zor iyileşti. Emin değiliz ama bu aslan iddiaları doğru olabilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti.
Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti.

Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti.

2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

Çorum'da sürüye 'aslan saldırdı' iddiası: Çobanımız görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz
GÜNDEM
Çorum'da sürüye 'aslan saldırdı' iddiası: Çobanımız görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz

Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti.

FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ

İddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge, drone ile havadan kontrol edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Ancak tüm çalışmalara karşın, görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanmadı.

Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti.

‘ASLAN SALDIRACAK DİYE KORKUYORUZ’

Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, iddialar nedeniyle endişe yaşıyor. Çobanlık yapan Osman Bölük (58), korku içinde olduklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Bizim de hayvanlarımıza zarar verecek diye endişeleniyoruz. Hepimizde panik var. 300 büyükbaş hayvanımız var ve 3 kişi otlatıyoruz. Biz herhangi bir aslana veya yırtıcı bir hayvana rastlamadık. Ancak ya karşımıza çıkarsa diye korkuyoruz. Köy heyeti 'görürseniz hemen bize bilgi verin' dedi. Bazen yanımıza gelip, kontrol ediyorlar.”

Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti.

‘YIRTICI BİR HAYVANLA KARŞILAŞMADIM’

Çobanlık yapan Mehmet Üçüncü, ise şöyle konuştu:

  • "Korkmuyorum. Ancak büyükbaş hayvanlar zarar gördü, her şey olabilir. Ben arazide herhangi bir yırtıcı hayvanla karşılaşmadım."

Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti.

‘ASLAN, KÖPEĞİMİZİ PARÇALADI’

Köpeğine aslan saldırdığını öne süren çoban Veli Karabulut da, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Köpeğimiz yaralı halde eve geldi. Köpeğe neyin zarar verdiğini bilmiyoruz ama çok kötü durumdaydı, vahşi bir hayvan parçalamış. Kurt veya domuz işi değildi, zaten yarasından da belli oluyor. Aslan zarar vermiş olabilir. Çünkü köpeğimiz çok yaralıydı ve zor iyileşti. Emin değiliz ama bu aslan iddiaları doğru olabilir. Veteriner hekimler, köpeğin yarasına bakınca ‘bu kurt, çakal veya domuz işi değil. Büyük bir hayvan tarafından parçalanmış’ dediler. Hayvanları otlatırken, köpek birden kayboldu. Biz de ses falan duymayınca gelir diye düşündük. Akşam saatlerinde yaralı halde can havliyle eve geldi. Bitkin ve kötü durumdaydı. Aşağı Emirhalil köyüne yakınız, aslan oradan da gelmiş olabilir. Bu köyde aslan gören olmadı, ama birçok çoban görmüş. Bizim de köpeğimizi parçaladı. Hayvan otlatmak için araziye gidiyoruz ve korku içindeyiz. 'Bize ve hayvanlarımıza da saldırır mı' diye korkuyoruz."

Çorum’da 'aslan' iddiaları çobanları korkutuyor: Köpeğimizi parçaladı
FOTOĞRAF 20
Title
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu.
Title
Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti.
Title
2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.
Title
İddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge, drone ile havadan kontrol edildi.
Title
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Ancak tüm çalışmalara karşın, görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanmadı.
Title
Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, iddialar nedeniyle endişe yaşıyor. Çobanlık yapan Osman Bölük (58), korku içinde olduklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Bizim de hayvanlarımıza zarar verecek diye endişeleniyoruz. Hepimizde panik var. 300 büyükbaş hayvanımız var ve 3 kişi otlatıyoruz. Biz herhangi bir aslana veya yırtıcı bir hayvana rastlamadık. Ancak ya karşımıza çıkarsa diye korkuyoruz. Köy heyeti 'görürseniz hemen bize bilgi verin' dedi. Bazen yanımıza gelip, kontrol ediyorlar.”
Title
Çobanlık yapan Mehmet Üçüncü, ise şöyle konuştu:
Title
Korkmuyorum. Ancak büyükbaş hayvanlar zarar gördü, her şey olabilir. Ben arazide herhangi bir yırtıcı hayvanla karşılaşmadım.
Title
Köpeğine aslan saldırdığını öne süren çoban Veli Karabulut da, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Köpeğimiz yaralı halde eve geldi. Köpeğe neyin zarar verdiğini bilmiyoruz ama çok kötü durumdaydı, vahşi bir hayvan parçalamış. Kurt veya domuz işi değildi, zaten yarasından da belli oluyor. Aslan zarar vermiş olabilir. Çünkü köpeğimiz çok yaralıydı ve zor iyileşti. Emin değiliz ama bu aslan iddiaları doğru olabilir. Veteriner hekimler, köpeğin yarasına bakınca ‘bu kurt, çakal veya domuz işi değil. Büyük bir hayvan tarafından parçalanmış’ dediler. Hayvanları otlatırken, köpek birden kayboldu. Biz de ses falan duymayınca gelir diye düşündük. Akşam saatlerinde yaralı halde can havliyle eve geldi. Bitkin ve kötü durumdaydı. Aşağı Emirhalil köyüne yakınız, aslan oradan da gelmiş olabilir. Bu köyde aslan gören olmadı, ama birçok çoban görmüş. Bizim de köpeğimizi parçaladı. Hayvan otlatmak için araziye gidiyoruz ve korku içindeyiz. 'Bize ve hayvanlarımıza da saldırır mı' diye korkuyoruz.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Çorum’da 'aslan' iddiaları çobanları korkutuyor: Köpeğimizi parçaladı
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, aslan görüldüğü yönündeki iddialara ilişkin başlatılan arama çalışmalarında, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti. Köpeğine aslan saldırdığını öne süren çoban Veli Karabulut, "Köpeğimiz yaralı halde eve geldi. Köpeğe neyin zarar verdiğini bilmiyoruz ama çok kötü durumdaydı, vahşi bir hayvan parçalamış. Kurt veya domuz işi değildi, zaten yarasından da belli oluyor. Aslan zarar vermiş olabilir. Çünkü köpeğimiz çok yaralıydı ve zor iyileşti. Emin değiliz ama bu aslan iddiaları doğru olabilir" dedi.
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