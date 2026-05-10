Çorum'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

22:2810/05/2026, Pazar
AA
Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan tretuvar taşları ile çelik bariyerlerde de hasar oluştu.
Çorum’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Y. idaresindeki 19 AGR 957 plakalı otomobil ile Yalçın D'nin kullandığı 06 GD 4202 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan E.E.Y, F.E.Y. ve M.S.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Çorum istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan tretuvar taşları ile çelik bariyerlerde de hasar oluştu.


