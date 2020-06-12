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Çorum'da jandarma ve avcılar 'aslan' izi sürecek: Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, "Yarın jandarma ve avcılarımızla arazide aslanın izinin sürülmesi için çalışma yapacağız" dedi. Aşağı Emirhalil köyü muhtarı Hasan Durak, "Bizim heyecanlı ve tedirgin bekleyişimiz sürerken, komşu köyümüz olan Köpüklü'den bir duyum aldık. Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş. Jandarma ekipleri de o istikamete doğru aramalarını yoğunlaştırdı" dedi.

Haber Merkezi AA
Çorum'da geçtiğimiz günlerde 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edilmişti. Afganistan uyruklu çoban, saldıran hayvanın'aslan' olduğunu iddia etmişti.
Çorum'da geçtiğimiz günlerde 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edilmişti. Afganistan uyruklu çoban, saldıran hayvanın'aslan' olduğunu iddia etmişti.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince jandarma ve avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapılacak.

Çorum'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bayat ilçesinin Aşağı Emirhalil köyü kırsalında dört gün önce aslan görüldüğü iddiası üzerine bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vatandaşların heyecanlı bekleyişinin sürdüğü köy ve çevresinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün araştırmalarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma yaptı.

Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan jandarma ekipleri, drone ile havadan bölgeyi taradı.

  • Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgeye yerleştirdikleri fotokapanları yarın yeniden kontrol edeceklerini, ayrıca bölgede arama tarama çalışması yapacaklarını söyledi.

Bölgede aslan bulunması ihtimalinin söz konusu olmamasına rağmen vatandaşların ısrarları ve iddialarının araştırıldığını dile getiren Gözler, "Yarın jandarma ve avcılarımızla arazide aslanın izinin sürülmesi için çalışma yapacağız" dedi.

Çorum'da sürüye 'aslan saldırdı' iddiası: Çobanımız görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz
GÜNDEM
Çorum'da sürüye 'aslan saldırdı' iddiası: Çobanımız görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz

"Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş"

Köy muhtarı Hasan Durak da bölgede dört gün önce başlayan aslan görülme iddiasının sürdüğünü belirterek, "Bizim heyecanlı ve tedirgin bekleyişimiz sürerken, komşu köyümüz olan Köpüklü'den bir duyum aldık. Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş. Jandarma ekipleri de o istikamete doğru aramalarını yoğunlaştırdı." diye konuştu.

Olayın kısa sürede netleşmesini beklediklerini aktaran Durak, "Köy halkımız heyecanlı olduğu kadar tedirgin ve korkuyorlar. Vatandaşlarımız tek başına araziye çıkamıyor. Olayın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Olay

Aşağı Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan ve bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde bulan bir kişi, arazide gördüğü hayvanı aslana benzetip cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çekmişti.

Bunun üzerine jandarma ile araziye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yapmış, drone yardımıyla gerçekleştirilen incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Hayvanın tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirilmişti.

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Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ay içinde yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, saldıran hayvanın aslan olduğunu ve cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti.
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2 ay içinde 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerinde aslana benzeyen yabani hayvan gördüğünü öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş de aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.
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Bunun üzerine köy muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Aslanın görüldüğü iddia edilen ve telef olan hayvanların leşinin bulunduğu sazlık alanda jandarma tarafından arama yapıldı. Ayrıca bölgede dronla da havadan tarama yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeye 3 fotokapan yerleştirildi. Henüz bir bulguya ulaşılamazken, köyde yaşayanlar, aslan iddiası nedeniyle tedirgin oldu.
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Bölge halkı, zaman zaman köyün çevresinde dürbünle ve tüfekle arama yapıyor. Tarlaya hasat yapmaya giderken de korktuklarını dile getiren kişiler, hasat ve hayvan otlatma için araziye yalnız gitmediklerini söyledi.
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80 haneli yaklaşık 150 kişinin yaşadığı Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, “Hayvanlarımıza saldırı oldu ve leşleri bulundu. Öncelikle çobanımız gördüğünü söyledi bir yabani hayvanın sürüye saldırdığını söyledi ve daha sonra da fotoğrafını çekti. Ben de jandarmayı arayıp fotoğrafı gönderdim.
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Fotoğrafı görenler aslan olduğundan şüphelendi. Bunun üzerine jandarma buraya geldi, arama yaptı. Fotokapanlar yerleştirildi bölgeye. Dron da uçundular. Aslanın yavrusunu görenler de oldu. Vatandaşlarımız tedirgin. Fotoğrafı gördüğümde aslana benzettim. Gereken bütün önlemlerin alınmasını istiyoruz. Köylülerimiz hayvanlarının otlak yerlerine yalnız gidemiyorlar, korkuyorlar.
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Jandarma da burada tarama yapıyor ama henüz bir sonuç çıkmadı. Dün akşam karşıdaki Töyhane köyünde de çeltik tarlasında çalışan vatandaşlarımız yine aslanı görmüşler” diye konuştu.
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Çorum'da aslan avı: Köylüler ellerinde tüfeklerle nöbet tutuyor
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde son günlerde büyükbaşların yabani hayvanlar tarafından telef edilmesi üzerine bölgede yaşayanlar, yabani hayvanın aslan olduğunu iddia etti. Köye fotokapanlar yerleştirilirken, köylüler de tüfek ve dürbünlerle arazide olduğu iddia edilen aslanı arıyor.


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