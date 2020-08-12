Çorum'daki yangın faciasında kahreden detay: İki çocuğun cansız bedeni birbirlerine sarılı halde bulundu

Yatukcu Mahallesi'nde dün emekli Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz'un cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ev sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bayat'ta, Elif ve Yusuf İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

İHA Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangınla birlikte üç ev de küle döndü.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülen 3 evin yandığı yangının ardından soğutma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

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Dört çocuğun hayatını kaybettiği yangında, Elif ve Yusuf kardeşlerin annelerinin Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, Çetin ailesinin evine gündüz bakımları için bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

AA Çorum’un Bayat ilçesinde dün bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ BİRBİRİNE SARILI HALDE BULUNDU

Öte yandan kenti yasa boğan yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin’in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

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