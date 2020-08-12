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Gündem Çorumdaki yangın faciasında kahreden detay İki çocuğun cansız bedeni birbirlerine sarılı halde bulundu
ÇORUM

Çorum'daki yangın faciasında son dakika gelişmesi: İki çocuğun cansız bedeni birbirlerine sarılı halde bulundu

Çorum'daki yangın faciasında kahreden detay: İki çocuğun cansız bedeni birbirlerine sarılı halde bulundu

Çorum’un Bayat ilçesinde dün bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan facia ile birlikte 3 evin de küle döndüğü yangının ardından enkaz kaldırıma çalışmalarına başlandı. Yangında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kenti yasa boğan yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin’in adlı çocukların cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA DHA
Çorum'da çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Çorum'da çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Yatukcu Mahallesi'nde dün emekli Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evin kümes bölümünde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ile aynı evdeki torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile ailenin yanındaki çocuklar Elif ve Yusuf İçuz'un cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ev sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin adli tıptaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bayat'ta, Elif ve Yusuf İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

İHA
Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangınla birlikte üç ev de küle döndü.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bayat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 7 araçla müdahalesi sonucu söndürülen 3 evin yandığı yangının ardından soğutma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Çorum’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı
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Çorum’da bir köyün mahallesi karantinaya alındı
  • Dört çocuğun hayatını kaybettiği yangında, Elif ve Yusuf kardeşlerin annelerinin Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı, Çetin ailesinin evine gündüz bakımları için bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

AA
Çorum’un Bayat ilçesinde dün bir evde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİ BİRBİRİNE SARILI HALDE BULUNDU

  • Öte yandan kenti yasa boğan yangında küle dönen evde ekipler tarafından yapılan aramada, Elif İçuz ve Ela Çetin’in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılı halde bulunduğu öğrenildi.

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