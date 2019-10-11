Çözülme hızlandı

Kent merkezleri ve kırsalda yürütülen başarılı operasyonlarla büyük darbe vurulan terör örgütü PKK’da, evlerine dönmek isteyen teröristlerin teslim olmasıyla da çözülme süreci yaşanıyor. Çocukları bir şekilde dağa götürülen ailelerle görüşen yetkililer, ikna çalışmalarıyla onlarca genci terör örgütünün elinden kurtardı. Bölgede sağlanan huzur ortamına vatandaşların da sahip çıktığını vurgulayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bu yılın ilk 9 ayında Van’da ailelerin de desteğiyle ikna edilen 26 örgüt üyesinin teslim olduğunu söyledi.

100’DEN FAZLA AİLE VAR

Vali Bilmez, “26 çocuğumuz kurtulup ailelerine kavuştu. Bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Temasta olduğumuz çok sayıda aile var. Bu çocukları sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Çocukların teslim olmaya başlamasının ardından yeni aileler de çocuklarına kavuşmak için başvuruda bulunuyor. Şu an 100’den fazla ailenin başvurusu var. Onların da değerlendirmeleri yapılıyor. Kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyorum” dedi. 2017 başından 2019 Temmuz ayına kadar 408 terörist ikna edilerek teslim oldu.

5 terörist daha

PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurtiçindeki operasyonlar da hız kazandı. Van Gürpınar kırsalında Jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede son 48 saat içinde öldürülen terörist sayısı 8'e çıktı.