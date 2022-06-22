Crea Centers Projesi emin adımlarla

Avrupa Birliği Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı Merkezi Otoritesi Romanya Kalkınma Bakanlığı Temsilcileri ile Dış İşleri Bakanlığı temsilcileri Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Çekmeköy’de gerçekleşen teknik inceleme toplantısına Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz adına Başkan Yardımcısı ve Proje Yasal Temsilcisi Latif Coşar ile Crea Centers Proje ekibi katıldı. Teknik toplantıda, projenin tüm faaliyetleri ve Crea Center Çekmeköy Merkez inşaatının son durumunu anlatan bir sunum gerçekleşti. Sunumun ardından heyet, inşaat sahasını yerinde inceledi. Proje kapsamında yapılan işler, faaliyetler heyetle paylaşılarak doğrulandı.

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