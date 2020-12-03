CSO'da muhteşem açılış

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İstiklal’e 7 bin kişiden fazla giremez

İstiklal Caddesi’ne Kovid-19 yasakları geldi. İstanbul’un en kalabalık caddesi olan İstiklal’de yoğunluğu azaltmak için aynı anda en fazla 7 bin kişi girebilecek. Bugün saat 10.00’da başlayacak kısıtlamayla, uzunluğu 1500 metre, genişliği 14 metre olan caddede her 3 metrekareye bir kişi düşecek.