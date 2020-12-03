CSO'da muhteşem açılış

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni binası bugün kapılarını açıyor. Temeli 23 yıl önce atılan ancak inşası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrasında hızlanan bina, koronavirüs salgını nedeniyle 300 kişilik katılımla gerçekleştirilecek. Salona HES kodu ile alınacak davetlilerin, program boyunca maske takması zorunlu olacak. Ayrıca, salgın nedeniyle orkestra sanatçılarına PCR testi de yapıldı.
2023 KOLTUK KAPASİTELİ
- Dünyanın en eski orkestralarından biri olan CSO’nun ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlanacak. Programda, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu, dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel ve Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat sürecek bir konser verilecek. CSO, Türkiye’de senfoni orkestrası için tasarlanmış ilk bina olma özelliğini taşıyor. Toplam 2023 koltuk kapasiteli ‘Büyük Salon’, 500 koltuk kapasiteli ‘Mavi Salon’ ve 600 kişilik ‘Tarihi CSO Salonu’, restoranları, müzesi ve açık hava alanlarından oluşan müzik kampüsüyle bina, kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline gelecek.
600 SANATÇI ÇALIŞACAK
Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1997 yılında temeli atılan binada inşaat çalışmaları uzun yıllar durmuştu. Yeni yerleşkede CSO’nun yanısıra, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ile birlikte yaklaşık 600 sanatçının çalışması öngörülüyor.