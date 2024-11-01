Cübbeli Ahmet'in provokasyonları meyvesini verdi: Camideki saldırı hakkında İsmailağa Cemaati'nden açıklama

"Bugün yaşanan provokatif hâdise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır. Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır.