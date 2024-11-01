Cübbeli Ahmet'in provokasyonları meyvesini verdi: Camideki saldırı hakkında İsmailağa Cemaati'nden açıklama

İsmailağa Camisi'ne düzenlenen silahlı saldırı.
Fatih'teki İsmailağa Camisi'ne gelen bir kişi havaya ateş açtı. Zanlı daha sonra geldiği aracı bırakarak olay yerinden kaçtı. İsmailağa Cemaati, yaşanan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün son dönemdeki karalamalarına dikkat çekip, "Bugünkü provokatif hadise, operasyonun bir parçası" ifadelerine yer verdi. "Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır." denilen açıklamada, saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu da vurgulandı.
İstanbul Fatih’teki İsmailağa Camisi’ne cuma vakti gelen bir kişi, avluda silahla havaya ateş açtı. Beş el ateş ettiği öğrenilen şüpheli, olayın ardından camiye geldiği aracı bırakarak kaçtı.
Yaşananlara ilişkin İsmailağa Cemaati'nden açıklama yapıldı.
"Cübbeli Ahmet provoke etti"
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün 2,5 yıldır vaaz kürsülerinden, televizyon kanallarından kendilerini karaladığını ve sosyal medyadaki troller üzerinden de her türlü tezvirata maruz kaldıklarını vurgulayan İsmailağa Cemaati,
"Mahmud Efendi Hazretlerimizin ve Hasan Efendi Hazretlerimizin ailesine ve torunlarına yönelik sözlü taciz ve taarruzların, isim isim hedef gösteren söylemlerin, hanımların ses kayıtlarının paylaşılması da dâhil her türlü yalan ve iftiranın, hatta terör örgütleriyle ilişkilendirmelerin kışkırtıcı bir dille ortaya döküldüğü süreci yakından takip ettik. Organize şekilde dört koldan yürütülen algı yönetiminin geldiği son noktayı endişeyle inceliyoruz.
" denildi.
"Bugünkü provokatif hadise operasyonun bir parçası"
"Daha önce iki hocamızı şehit verdiğimiz İsmailağa Camii avlusunda, cuma hutbesi esnasında, yeniden silah seslerinin yükseldiği bir gün yaşadık."
denilen açıklamada,
"Bugün yaşanan provokatif hâdise, birilerinin iddia ettiği gibi basit ya da kişisel bir olay olmayıp cemaatimize yönelik sürdürülen operasyonun bir parçasıdır. Öncesinde yaşanan tehditler de bunun göstergesidir. Bu saldırıyı hafife almak, ardından gelebilecek benzer saldırılara göz yummaktan farksız bir davranıştır.
" ifadelerine yer verildi.
Saldırı hakkında suç duyurusunda bulunuldu
'İftira ve ithamlarla ilgili daha önce başlatılan hukuki süreçlerin yakından takip edildiği ve bugünkü saldırıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu'
belirten İsmailağa Cemaati, kamuoyu duyurusunun sonunda şu sözlere yer verdi:
"İnanıyoruz ki cemaatimizin ve sevenlerimizin sağduyusu ve dualarıyla bu süreç selâmetle neticelenecektir. Gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz ilmî ve hayrî hizmetleri engellemek isteyenler emellerine asla ulaşamayacaklardır."
Bahçeli'ye hakaret etti: Moruk, kafayı yemiş
Cübbeli Ahmet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan Meclis’e getirilip örgütü lağvettiğini açıklaması' konusunda yaptığı çağrıyı hedef alıp,
"Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur"
diye yazmıştı.
Daha sonra yaptığı açıklamada,
"Moruk, kafayı yemiş, sulanmış... Kendi kendine konuşuyor. Ulan ‘son teröriste kadar öldüreceğim’ dedin, şimdi ilk teröriste ‘gel de başıma geç’ diyor. Bunun izahı yok. Herkes haddini bilecek. Kimseye yağcılık yapmam.
" ifadelerini kullanmıştı.
Çakıcı’yla görüştükten sonra Bahçeli’yi eleştirmekten vazgeçti
Daha sonra Bahçeli'nin dava arkadaşı Alaattin Çakıcı ile görüşen Ünlü, sözlerinin yer aldığı videoları sildirmeye başlamış ve Bahçeli’nin sözlerini yanlış anladığını açıklamıştı.
Ünlü, Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştığı sırada da görüntülenmişti.
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