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EĞİTİM

Cübbeli'ye tepki: İmam hatiplere millet sahip çıkıyor

Ahmet Mahmut Ünlü’nün ailelerden çocuklarını imam hatip ve ilahiyat fakültelerine göndermemelerini isteyip “Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar” şeklinde konuşması büyük tepki topladı. Önder, Cübbeli’ye verdiği cevapta “İmam Hatip okulları kimi çevrelerin hedef göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen milletimizin büyük bir özveri ile sahip çıktığı eğitim kurumları olmuştur” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cübbeliye tepki: İmam hatiplere millet sahip çıkıyor, Cübbeli Ahmetin imam hatip açıklaması
Ahmet Mahmut Ünlü

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Okullarını hedef aldı. Ünlü “Ben şu anda alenen söylüyorum. Bütün vatandaşlarımıza, çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar” ifadelerini kullandı.

KAMUOYUNU YANILTIYOR

  • Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet’in öğretmen ve öğrencileri zan altında bırakan ifadelerini tashih etmesinin arzulandığını belirtti. Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sayın Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ile ilgili açıklamaları kendisinin bu kurumlar hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu görmekteyiz. Kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih’teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz.”

İMAM HATİPLERİ TANIMIYOR

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Ünlü’ye verdiği cevapta, “İmam Hatip okulları kimi çevrelerin hedef göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen milletimizin büyük bir özveri ile sahip çıktığı eğitim kurumları olmuştur” dedi. ÖNDER Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, “Ahmet Mahmut Ünlü’nün öğrencilerimizi ve velilerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur bu bir vebaldir” dedi. Namaz Gönüllüleri Platformu Sözcüsü Abdullah Yıldız da namaz kılan çocukların bir fotoğrafı ile birlikte şu mesajı paylaştı: “İmam Hatipliler Kur’an ve Sünnet merkezli İslâm’ı öğrenir ve yaşayıp yaşatmaya çalışırlar. Biline!” Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu tür beyanatlara ve ilmîlikten uzak, hurafelerden beslenen anlayışlara itibar etmemeye davet ediyoruz.”

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