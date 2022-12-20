Cudi'de teröristlere ait depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, ‘Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’ operasyonu çerçevesinde Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde terör örgütü mensuplarına ait bir mağarada 13 adet kalaşnikofun ele geçirildiğini açıkladı.
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