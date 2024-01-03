Cuma hutbesini hazmedemeyen Volkan Konak sarhoş kafayla fetva uydurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı 29 Aralık günü yayınladığı cuma hutbesinde, yılbaşı eğlencesi adı altında yapılan yanlışlara ve İslam'ın çirkin gördüğü konulara değindi.

Diyanet'in cuma hutbesinde, “Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel Baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim.” ifadeleriyle Kur’an ayetlerinde ifade edilen Hristiyanlara benzemenin ve içkinin haram olduğuna dikkat çekilerek vatandaşlara bu konuda hatırlatma yapıldı.

Volkan Konak cuma hutbesini hazmedemedi

Ancak cuma hutbesinde yapılan bu uyarı ve hatırlatmalar muhalif kimliğiyle bilinen şarkıcı Volkan Konak'ı rahatsız etti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Konak, Diyanet'in cuma hutbesini hedef alarak adeta İslam'a düşman kesildi.

Alkol kokan ağzıyla Ali Erbaş'a hakarette bulundu

Paylaşımında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik 'bezirgan' ifadesiyle çirkin bir benzetmede de bulunan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu hadsiz ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün kurduğu diyanetin koltuğunu işgal eden zat; insanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sekterlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır. Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…”

Ömer Halisdemir'e 'hayır' Mimoza'ya 'derhal'

Cuma hutbesini hazmedemeyen Volkan Konak'ın söz konusu hezeyanı akıllara 2016 yılında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken yaşanan bir skandalı getirdi.

İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclisi'nin 5 Eylül 2016 tarihindeki toplantısının ana gündem maddesi Anadolu Caddesi’ne 15 Temmuz ihanet gecesinde Fetullahçı Terör Örgütü’ne karşı dik duran ve kalkışmanın püskürtülmesinde büyük rol oynayan canını feda ederek şehit düşen kahraman askerimiz Ömer Halisdemir’in isminin verilmesi teklifiydi.

"İsim enflasyonu olur"

Halisdemir'in isminin Beylikdüzü'ndeki Anadolu Caddesi'ne verilmesi teklifine "İsim enflasyonu olur" diyen ve teklifi komisyona dahi göndermeyen İmamoğlu, çeşitli bahanelerle yan çizerek, "Anadolu Caddesi bizim için değerli bir cadde ve değerli bir isim, kaldı ki o caddede bir takım kavramlar ve temalar üretiyoruz. Şehit Ömer Halisdemir’in isminin uygun olup olmadığı da tartışılır." ifadelerini kullanmıştı.

Oysaki İmamoğlu, toplantıdan dört gün sonra düzenlenen Volkan Konak konserinde, Konak’ın ‘Mimoza isimli bir cadde görmek istiyorum’ sözlerine ise ‘Derhal’ diyerek cevap vermişti.



