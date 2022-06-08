Cuma namazına gittiği için işten kovuldu: Mahkemeden emsal karar

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet Yetkin, birkaç kez cuma namazına gidince uyarı aldı.

Tesis müdürü iş yerini izinsiz terk ettiği konusunda hakkında tutanak tuttu. Daha sonra şirketinden ihbarname alan Yetkin'in, 2021 yılının Temmuz ayında ise iş akdi feshedildi.

MAHKEME: DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASAL BİR HAK

Mehmet Yetkin, firma hakkında suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı. Konya 1. İş Mahkemesine açılan davada mahkeme, "İşçinin kişiliğini gözetme borcu işverenin başta Anayasadan doğan bir yükümlülüğüdür.

Anayasanın, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilmez, vazgeçilmez hak ve özgürlüklere sahip olduğunu öngören 12., herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip bulunduğunu düzenleyen 17., herkesin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine sahip olduğunu bildirdi.

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19., özel yaşamın gizliliğini öngören 20., vicdan, din, inanç, düşünce ve kanaat özgürlüğünü hükme bağlayan 24 ve 25.maddeleri kişilik haklarını güvence altına alan ilke ve kurallardır" açıklamasıyla Mehmet Yetkin'i haklı bularak işe iadesi konusunda hüküm verdi.

"EMSAL BİR KARAR OLSUN"

Çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Yetkin duygularını anlattı. Yetkin, "Bir insan camiye gitti diye işinden kovulur mu? Bu benim başıma geldi. Ben de hakkımı mahkemede aradım. Mahkemede beni haklı bularak işe iademe hükmetti. Namaz, benim hem borcum hem de anayasal hakkım. Bunu elimden almaya çalıştılar. İnşallah emsal bir karar olur. Eminim ki birçok çalışan işten atılma korkusuyla camiye bile gidemiyor. Camiye gitti gerekçesiyle işinden atılan varsa da onlar için de bir kapı açılmış oldu. Çok mutluyum. Adalet yerini buldu" diye konuştu.

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Dosya, karşı tarafından itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

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