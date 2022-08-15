Cumhur dışında ittifak yok

Adaylıklar için son aylara girilirken, en net birliktelik adayı ile birlikte yine Cumhur İttifakı’nda. 2018 seçimine Cumhur İttifakı çatısı altında giren ortaklıkta AK Parti ve MHP, 2023 seçimlerinde de adaylarının Tayyip Erdoğan olduğunu aylar önce açıklamıştı. Cumhur İttifakı’na BBP de destek veriyor.

6’LI MASA BİLİNMEZLERLE DOLU

2018’lerde Cumhur İttifakı’nın ana rakibi olan Millet İttifakı’nın yeni seçimde yoluna nasıl devam edeceği ise belirsizliklerle dolu. Geçen seçimde SP ve DP’nin de dahil olduğu Millet İttifakı bileşenleri bu kez yanlarına DEVA ve Gelecek Partilerini de alarak 6’lı masayı kurdu. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle bir araya gelen 6’lı masaya DEVA ve Gelecek Partileri de eklendi. Aylık olarak buluşan liderlerin son randevusu 21 Ağustos’ta SP’de. Bu partilerin 2023’de Gelecek ve DEVA Partisi ile ortak bir aday üzerinde uzlaşıp uzlaşmayacağı, 6’lı masa ittifakı olarak bir adayı mı destekleyecek yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem ittifakına mı devam edecek bilinmezliğini koruyor.

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ADAYSIZ İTTİFAK

2023 seçimlerinde HDP’nin nasıl bir tutum takınacağı da merak ediliyor. Seçimlerde sosyalist partiler ile ittifak oluşturabileceği konuşulan HDP’nin aralarında TKP, EMEP, TİP, EMEK ve TÖP ile seçimlerde bir ittifak yapabileceği konuşuluyor. HDP’nin bu ittifakı milletvekili seçimleri için oluşturabileceği konuşulurken 6’lı masanın uzlaşması durumunda adayın ismine göre aday çıkartmayabileceği ifade ediliyor.