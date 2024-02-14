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Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok’tan gençlere müjde: Bin 500 TL burs vereceğiz

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Akyurtlular’a havaalanı metrosunun müjdesini verdi. Akyurt’ta gençlere yönelik projelerini de açıklayan Altınok, “Şu an 500 üniversite öğrencimize ayda bin lira karşılıksız burs veriyoruz. Büyükşehir’de 10 bin üniversite öğrencimize karşılıksız bin 500 yüz lira burs vereceğiz sevgili gençler” dedi.

10:32 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Turgut Altınok, AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda muhtar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile bir araya geldi.
Turgut Altınok, AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda muhtar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Akyurt’tan gençlere müjdelerini sıraladı, Akyurtlular’a havaalanına metro müjdesi verdi.

Altınok, AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programda muhtar ve sivil toplum kuruluşları üyeleri ile bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Akyurtlular’a seslenen Altınok, ilçenin sorunlarıyla ilgili konuştu, projelerini anlatı. Altınok, “Akyurt’un altyapısını yapacağız. Akyurt, sel diye bir problemle karşılaşmayacak. Evlerinizi, iş yerlerinizi su basmayacak.” dedi.

"Su aboneliği için fahiş fiyat isteniyor"

Ankara’da su ücretinin yüksek olduğunu, ABB’nin köylerde uyguladığı su aboneliği ücretlerinin ise fahiş seviyelere ulaştığını kaydeden Altınok şunları söyledi:

“Su faturası ve abonelik şu an elektrik faturasını geçti. Doğru mudur? Doğrudur. ABB Başkanı köylerden su sayaçlarını söküp atacağım dedi. Ona da gerek kalmadı. Köylü vatandaşımız su sayaçlarını söküp atıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü su sayacı bağlatamıyor, abone olamıyor.”

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında bizim aklımız fikrimiz Ankara
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında bizim aklımız fikrimiz Ankara

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Kalecik’te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Kaleciklilere seslenen Altınok, Kalecik’te kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini ve suyu olmayan köylere su götürüleceğini söyledi. Altınok, "Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara. Cumhurbaşkanı adaylığıyla 5 yılı öyle geçti. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda" dedi.

"Bütçenin yüzde 10'u sosyal yardıma ayrılacak"

Altınok, çiftçiye yönelik desteklerini hiçbir ücret talep etmeden sunacaklarını, ABB bütçesinin yüzde 10’unu da sosyal yardımlara ayırarak sosyal desteği artıracaklarını söyledi.

"Havaalanı metrosunun ihalesini hemen yapacağız"

Ankara’daki trafik sorununa da değinen Altınok, Akyurt’ta da havaalanı metrosunun müjdesini verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez havaalanı metrosunun ihalesini yapacaklarını söyleyen Altınok çalışmaların hızlıca başlatılacağını belirtti.

"İlçelerde ticaret canlanacak"

Turgut Altınok, Akyurt’ta AK Parti ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Esnaflarla da buluşan Altınok, ABB’nin yapacağı sosyal destek ödemeleriyle yapılacak harcamaların ilçe esnaflarında geçerli olacağını bunun da ilçenin ticaretini canlandıracağını söyledi.

Gençlerle buluştu burs müjdesi verdi

Altınok, Akyurt Belediyesi Gençlik Merkezi ve Spor Salonu’nda gençlerle buluştu, burs müjdesini duyurdu. 10 bin öğrenciye her ay bin 500 lira burs vereceklerini aktaran Altınok, “Şu an 500 üniversite öğrencimize ayda 1000 lira karşılıksız burs veriyoruz. Pekala Büyükşehir’de ne yapacağız? 10 bin üniversite öğrencimize karşılıksız bin 500 yüz lira burs vereceğiz sevgili gençler” dedi.

"Akyurt'ta vakit geçirmek isteyeceksiniz"

Altınok, Akyurt’a kazandıracakları teknoloji merkezleri, spor tesisleri ve sosyal donatı alanlarıyla Akyurtlu gençlerin artık ilçe dışına çıkma ihtiyacı duymayacaklarını, vakitlerini Akyurt’ta geçirmek isteyeceklerini dile getirdi.

Altınok, AK Parti Akyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen muhtar ve sivil toplum kuruluşları buluşmasıyla buradaki ziyaretlerini tamamladı.

#Turgut Altınok
#Ankara
#CHP
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