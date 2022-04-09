Cumhur İttifakı İBB'nin öğrenci akbiline yaptığı zammın kaldırılması için harekete geçti

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam konuşulmaya devam ediyor.

Bugünden itibaren geçerli olan zam ile birlikte tam bilet 7 lira 67 kuruş oldu, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükseldi. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıktı.

AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması için pazartesi günü Cumhur İttifakı İBB Meclisi'ne teklif sunacak.

GÜNDEM İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'Öğrencilerimize bir müjde vermek için huzurlarınızdayım' diyerek yayınladığı video ile teklifi duyurdu.

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İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde… pic.twitter.com/GZdSqDRgw0 — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) April 9, 2022

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'ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ZAMMIN KALDIRILMASI TEKLİF EDİLECEK'

AK Parti ve MHP grubu, İBB Meclisi'nde pazartesi günü yüzde 40'lık zammı gündeme getirecek. Öğrencilerin muaf tutulması için teklif sunacak.

Twitter'dan video paylaşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun."

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OYNAT 00:57 Üniversite öğrencileri İBB önünde 'ulaşım zammı'nı protesto etti İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakınında toplanan öğrenciler tarafından protesto edildi.



Yapılan yüzde 40 zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den, 602 TL'ye, öğrenci abonmanı 78 TL'den 109 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseltildi.



İstanbulluları isyan ettiren zam kararı sonrası bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı.

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