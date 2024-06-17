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Cumhur İttifakı kaya gibi

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın dağılacağı yönündeki iddiaları sert bir dille yalanladı. MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaretinin ardından konuşan Bahçeli, “Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız” dedi.

04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:28 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın devam edeceğini ve kaya gibi sağlam olduğunu söyledi. Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmektedir" dedi. Bahçeli, bütün seçimlerin yapıldığını, 2028 yılına kadar Cumhur İttifakı'nın önünde dört önemli yılı bulunduğunu dile getirdi.

Bu dönemin yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik açılımın ve demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir dönem olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

KAYNAŞMADA SAMİMİ OLUN

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı birleşenlerinin uyumlu çalışmaları, millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez. O sebepten dolayı siyasilerin kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları ve milletin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kendilerini arındırmaları gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındadır."



#Devlet Bahçeli
#Cumhur İttifakı
#Siyaset
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