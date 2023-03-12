Cumhur İttifakı seçimlere hazır

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantıdan sonra açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs’a hazır olduklarını vurgulayan Bahçeli, “Bizim başarımız, mazlumların umudu, ülkemizin yükselişi demektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlık gücü, varoluşumuzun, milli birlik ve kardeşliğimizin güvencesidir. Felaketin gölgesinde yapılacak bir seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ülkemizin ana sorunlarının çözülmesine, yeniden inşa edilmeyi bekleyen deprem bölgesine kilitlenmek asıl gayemiz” dedi.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Partilere yapılan Hazine yardımının deprem bölgesine aktarılmasını öneren Bahçeli, “14 Mayıs 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen 11 ilimize ve depremzede vatandaşlarımıza aktarılması mutlak surette düşünülmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir feragate gönüllüdür ve Hazine yardımı alan diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti ümit etmektedir. Her yıl ödenen hazine yardımının 3 katı düzeyindeki kısmından mağdur kardeşlerimiz adına vazgeçmeye varız ve herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

AYM SAFINI BELLİ ETTİ

AYM’nin HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulması kararını kaldırmasına da tepki gösteren Bahçeli, şöyle konuştu: “Bu gafilliktir. AYM yine safını belli etmiştir, HDP’ye Hazine’nin kasasını açmıştır. Bu, hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarının değil ihanetin sesini dinlemiştir. AYM’nin kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli, hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir. AYM, Türk milletinin mahkemesi değildir. HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı hedefliyorsa, AYM Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir.”

Bahçeli belediye başkanlarını topluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında her yıl düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 17-19 Mart’ta MHP’li 235 belediyenin katılımıyla Antalya’da yapılacak. Toplantıda seçim çalışmaları masaya yatırılıp gündeme ilişkin genel değerlendirme yapılacak. MHP’li belediye başkanlarının, 2019 yerel seçimlerindeki vaatleri ile bu vaatlerin gerçekleşme oranını içeren performansı ve hedefleri değerlendirilecek. Afetin etkileri ve sonuçları tüm yönleriyle ele alınacak. Bu kapsamda alanında uzman akademisyenler tarafından afet ve kentsel dönüşüm konularında sunumlar yapılacak.











