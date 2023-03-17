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Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Uğur Duyan
04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin oy kullandı.

AK Parti Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin oy kullandı.

AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Cumhurbaşkanı’mız Tayyip Erdoğan'ın, bugün AK Parti Grubu tarafından cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine grup toplantısına katılan milletvekillerimizin oy birliğiyle karar verildi. Daha güzel günler inşallah Türkiye için olacak” dedi. MHP Grubu da Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı imzaladı. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için resmi başvuru haftaya yapılacak.



#Cumhur İttifakı
#AK Parti
#MHP
#Recep Tayyip Erdoğan
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Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan
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