Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında bizim aklımız fikrimiz Ankara

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Kalecik’te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Kaleciklilerin yoğun tezahüratlarla destek verdiği konuşmasında Altınok Kalecik’in Yavaş döneminde yeterli hizmet almadığını belirtti ve Kalecik’te hala suyu olmayan 30 köy olduğunu söyledi.

Açılışta konuşan Altınok, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde şehir şehir, miting miting gezip Ankara’yı ihmal etmesini eleştirerek, "Ankara'ya vakit kalmadı." dedi.

Açılış sonrası esnaf ziyareti yaparak vatandaşla kucaklaşan Altınok, CHP seçim ofisini de ziyaret ederek Mansur Yavaş’ın bilboard ve pankart zorbalıklarına karşı centilmence bir duruş sergilemesi vatandaşlardan taktir topladı.

Ankara’daki tarımsal üretimi geliştirmek için çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları destekleyeceklerini ve sosyal destekleri artıracaklarını belirten Altınok, “Tarıma teşviki artıracağız. Mazot desteğini 500 litreye çıkarıyoruz. Tohumu 2 ton ila 5 tona çıkarıyoruz. Fideler ata tohumundan, üstelik milyonlarca ücretsiz dağıtacağız” diye konuştu.

Altınok konuşmasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ortaya çıkan Mansur Yavaş’a da gönderme yaparak, “Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara. Cumhurbaşkanı adaylığıyla 5 yılı öyle geçti. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda” diye konuştu.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara’daki tarımsal üretimi geliştirmek için çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları destekleyeceklerini ve sosyal destekleri artıracaklarını belirtti.

Kalecik’te Seçim Koordinansyon Merkezi’nin açılışını yapan Altınok burada Kalecikliler’e seslendi. Altınok, Kalecik’teki kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini ve suyu olmayan köylere su götürüleceğini belirterek, “Kalecik değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor ve inşallah bunun sonunda zenginleşecek. Yani kentsel dönüşüm devam edecek, ikinci etabı. Doğal gazımız geldi. Köylerimiz pırıl pırıl olacak. Bir tane Ankaralı hemşerimizin ayağı çamura değmeyecek. Başkanımızın dediğine göre Kalecik’imizin 30 köyünde su yok. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı ve Türkiye Yüzyılında hala Ankara'mızda suyu ve kanalizasyonu olmayan birçok köyümüz var. Kanalizasyon ve su medeniyettir, olmazsa olmazdır.” diye konuştu.

Altınok: Ankara'da tarımı geliştireceğiz

Ankara’daki tarımsal üretimi geliştirmek için çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları destekleyeceklerini ve sosyal destekleri artıracaklarını belirten Altınok şöyle devam etti:

"Tarımı geliştireceğiz, arıcılığı geliştireceğiz, hayvancılığı geliştireceğiz. Tarıma verilen teşvikler yeterli değildir. Tarıma teşviki artıracağız. Mazot desteğini 500 litreye çıkarıyoruz. Tohumu 2 ton ila 5 tona çıkarıyoruz. Fideler ata tohumundan, üstelik milyonlarca ücretsiz dağıtacağız. Keçiören’de milyonlarca dağıttık. Sosyal destekleri arttıracağız. 400 lira et desteğini Ankara Kartla 2 bin 500 liraya çıkaracağız. Doğalgaz yardımını 100 liraya çıkarıyoruz. Emeklilerimize 1000 liralık desteği 5 bin liraya çıkarıyoruz, 15 Nisan’da hesaplarına yatıracağız."

"Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında, bizim aklımız fikrimiz Ankara"

Konuşmasında kendisinin tek odak noktasının Ankara olduğunun altını çizen Altınok, verilen proje sözlerinin yerine getirilmemesini ise “etik kuralara aykırı” olarak nitelendirdi.

Altınok şunları söyledi:

"Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara. Cumhurbaşkanı adaylığıyla 5 yılı öyle geçti. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda. Hangi partiye mensup olsak olalım bu şehir hepimizindir. Yazık oldu 5 yılına. Sözünde durmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Eğer Avrupa'da olsa etik kurumlar var biliyor musunuz? Aday olduk ya, götürüyoruz projeleri veriyoruz oraya. Vermiş olduğu sözleri, projeleri yerine getirmeyen belediye başkanını çağırıyorlar. Veya işte eyaletler var. Eyalet başbakanını çağırıyor. ‘Sen halka yüz tane söz verdin, 90 tanesini yapmadın. Dolayısıyla halkı kandırdın ve etik değerleri yok saydın.’ diyerek bunları afişe ediyorlar.”

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