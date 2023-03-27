Arşiv
Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona eriyor.
Şu ana kadar 100 bin barajını iki isim geçebildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 112 bin, ATA İttifakı'nın adayı Sİnan Oğan 109 bin imza topladı.
Cumhur İttifakı'na katılarak yarıştan çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın topladığı imza sayısı ise 69 bin oldu.
- Saat 13.30 itibarıyla adayların topladığı imza sayıları şöyle:
- Muharrem İnce: 112.549
- Sinan Oğan: 109.330
- Fatih Erbakan: 69.225
- Doğu Perinçek: 25.638
- Yakup Türkal: 2.995
- Erkan Trükten: 2.195
- Ahmet Özal: 1.433
- İrfan Uzun: 1.141
- Halil Murat Ünver: 488
- Hilmi Özden: 444
- Davut Turan: 120
25 bin imzayı geçen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamazsa cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 aday katılacak.
Parti gruplarının kararıyla aday gösterilen Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvuruları da geçen hafta YSK tarafından onaylanmıştı.