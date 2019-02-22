Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin oldu
ANKARA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Vedat Bilgin kimdir?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin oldu

Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Vedat Bilgin
Prof. Dr. Vedat Bilgin

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin'in atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Vedat Bilgin kimdir?

22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. Baba adı Ahmet, anne adı Gülpaşa'dır.

Öğretim Üyesi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda master çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı.

York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı. Gazi Üniversitesi İİB Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti’de temayül zirvesi
GÜNDEM
AK Parti’de temayül zirvesi
/**/
Seçmenle dalga geçiyorlar

Seçmenle dalga geçiyorlar

​Aday oldukları partiler ve afişlerin sürekli değişmesi seçmenin de kafasını karıştırdı.
Adres netleşiyor

Adres netleşiyor

​4. Hava Karacılık Okulu'nun Trakya'da taşınacağı yer için iki bölge öne çıkıyor.
200 asker kalacak

200 asker kalacak

​Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Gönüllere girdik

Gönüllere girdik

​AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Temel Karadeniz yeni dönem projelerini, Yeni Şafak'a anlattı.
Yüzde 12 büyüdü

Yüzde 12 büyüdü

​Türkiye'nin borsada tek halka açık limanı olan Trabzon Limanı, yatırımcısını memnun ediyor.
Suriye'yi görüştüler

Suriye'yi görüştüler

Erdoğan ile Trump telefon görüşmesinde önemli kararlar aldı.
Riskli binalartehdit boyutunda

Riskli binalartehdit boyutunda

Her 100 binadan 30'unun yenilenmesi gerekiyor.
Hakem mağduru

Hakem mağduru

​F.Bahçe'den sonra G.Saray da Avrupa'ya veda etti.

Brezilya sınırını kapatıyor

Brezilya sınırını kapatıyor

Maduro, kapatma kararını halkı korumak için aldı.
'Serdar' turuelimizden aldı

'Serdar' turuelimizden aldı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.
Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Soyer'in Erbakan hakkında hazırladığı iddianame ortaya çıktı.
31 Mart beka seçimidir

31 Mart beka seçimidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de önemli mesajlar verdi.
Vatikan'da 'taciz' zirvesi

Vatikan'da 'taciz' zirvesi

​Papa 190 din adamını çağırarak tek tek uyardı.
Beni dışladı

Beni dışladı

​F.Bahçeli kaleci: Umarım bu yaz ayrılırım.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.